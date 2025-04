Seis bairros de Curitiba terão mudança no trânsito neste fim de semana

Seis bairros de Curitiba irão ter alterações no trânsito no domingo (13) com as procissões para o Domingo de Ramos, tradicional celebração que antecede a Páscoa.

As ruas serão compartilhadas com os fieis, o que poderá causar lentidão em alguns momentos. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão fazendo o monitoramento das áreas onde acontecerão as celebrações.

Os bairros de Curitiba que serão afetados são os seguintes: Cristo Rei, Rebouças, Juvevê, Cajuru, Seminário e Xaxim.

Veja abaixo, os pontos e horários das procissões.

8h – Santuário Cristo Rei e São Judas Tadeu – Cristo Rei

Saída da Rua Senador Souza Naves, após a Rua Padre Germano Mayer, no portão lateral da igreja)

10h30 – Paróquia Imaculada Coração de Maria – Rebouças

Saída da Praça Afonso Botelho

8h – Paróquia Se. Santo Agostinho – Juvevê

Saída da Rua Manoel Eufrásio, 1.390, em frente ao Museu Oscar Niemayer

9h – Paróquia da Santíssima Trindade – Cajuru

Saída na Comunidade Santos Inocentes (Rubens Thomé Speltz, 250)

10h – Paróquia São Pio X – Seminário

Saída da Rua Carmelo Rangel, 1.220

13h30 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Xaxim

Saída da Rua David Tows, 3.600

