Paraná está sob alerta laranja para tempestades; Curitiba em estado de atenção

O estado do Paraná sofreu com as fortes chuvas durante o final de semana e para esta segunda (15/12), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o estado de atenção permanece. Boa parte do estado está sob alerta laranja, e a região dos Campos Gerais, Curitiba e litoral, estão em alerta amarelo. Pode chover, com risco de ventos fortes e até granizo em algumas regiões.

O alerta laranja, segundo classificação do Inmet, prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para o Simepar, segunda-feira terá tempo instável em todo o Paraná, com pancadas de chuva e temporais localizados. O sistema de baixa pressão atuante entre o Sul do Brasil e países vizinhos mantém os índices de instabilidade elevados, o que favorece a formação de chuvas localizadas em todas as regiões paranaenses, especialmente da tarde para a noite.

Curitiba tem mínima prevista de 17°C e máxima de 28°C. No litoral do Paraná, as temperaturas variam de 22/C a 30°C nesta segunda.