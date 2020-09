Após novos casos em Curitiba de encomendas com sementes misteriosas vindas da China, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), da Secretaria Estadual de Agropecuária do Paraná, emitiu um alerta nesta quinta-feira (17). A orientação da Adapar é de caso alguém receba um pacote suspeito que não abra a embalagem, não jogue o conteúdo no lixo e muito menos plante essas sementes vindas da China.

publicidade

Os casos inusitados chamaram atenção do governo de Santa Catarina e também de outros países como Estados Unidos, Canadá e Portugal. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou a abrir uma investigação para apurar as encomendas misteriosas que chegaram para milhares de americanos sem terem sido compradas.

Terça-feira (16), a Tribuna noticiou que uma enfermeira, moradora de Curitiba, recebeu um embrulho da China com conteúdo duvidoso dias atrás e que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina emitiu um alerta pelo mesmo motivo. Após a divulgação da reportagem nesta quarta-feira (16), outros casos apareceram em Curitiba. As sementes foram enviadas pela Adapar ao Ministério da Agricultura para análise.

LEIA TAMBÉM – Curitiba tem alerta de Chuva com temporal nesta quinta e frio volta nos próximos dias

De acordo com o gerente de Sanidade Vegetal da Adepar, Renato Rezende Young Blood, a possibilidade de essas encomendas causarem prejuízos econômicos e danos do ponto de vista da defesa sanitária vegetal são enormes. “O pacote suspeito da moradora chegou hoje no nosso laboratório. São sementes mesmo, parecidas com orelícolas [hortaliças]. Agora o material vai para o laboratório do Ministério da Agricultura”, explica o gerente da Adepar. O resultado da análise pode demorar cerca de 15 dias.

publicidade

Enquanto ainda não se sabe quais são essas sementes e se elas oferecem algum risco para a nossa agricultura e meio ambiente, as autoridades reforçam o cuidado para que quem receber a população não manuseie esse tipo de encomenda sem que se saiba a procedência. No Paraná, quem receber uma encomenda suspeita da China deve entrar em contato uma unidade regional de sanidade agropecuária mais próxima. Em Curitiba, o telefone da unidade é (41) 3313-4109.

Importação de sementes da china só com autorização

Segundo a legislação brasileira, a importação ou exportação de mudas e sementes deve ser autorizada pelo Ministério da Agricultura. Qualquer material vegetal oriundo de outros países, seja ele muda ou sementes, deve passar por fiscalização federal. Essas encomendas podem trazer contaminações junto com as sementes, causando a introdução de novas pragas para a agricultura brasileira.