Paraná amplia salas para alunos superdotados; veja como funciona

O governo do Paraná anunciou a ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais para atender alunos com altas habilidades/superdotação na rede estadual de ensino. Atualmente, existem 315 salas em 167 escolas. Em 2026, outras 11 unidades escolares receberão esse atendimento especializado, com 7 novas salas e 4 ampliações de carga horária.

As Salas de Recursos Multifuncionais oferecem atendimento complementar aos cerca de 12 mil estudantes identificados com altas habilidades na rede estadual. O objetivo é desenvolver o potencial desses alunos de forma integral, com acompanhamento especializado e atividades alinhadas aos seus interesses e habilidades acima da média.

O Colégio Estadual Vereador Raulino Costacurta, em Colombo, é uma escola de referência nesse atendimento, com 120 alunos frequentando as salas especializadas. Lá, os estudantes desenvolvem projetos como o “Mãos que Protegem”, criado por dois alunos para aumentar a segurança de coletores de lixo.

Para identificar alunos com altas habilidades, a rede estadual utiliza um protocolo específico aplicado por professores capacitados. O processo envolve observação, questionários e atividades que analisam criatividade, raciocínio lógico e outras habilidades. Pais que identifiquem características de superdotação nos filhos podem procurar o Núcleo Regional de Educação para avaliação.

O atendimento ocorre no contraturno para alunos do período regular, e de forma integrada para estudantes de escolas de tempo integral. A Secretaria de Educação oferece apoio e capacitação constante aos professores que atuam com esse público, para atender os diversos interesses e habilidades dos alunos superdotados.