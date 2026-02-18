Nova fábrica de fórmula infantil e whey protein no Paraná inicia operação em 2027

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Anunciada há um ano, a nova planta da Sooro Renner em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, deve iniciar as operações em 2027. O complexo industrial está em construção desde o primeiro semestre de 2025 e ocupará uma área de 340 mil metros quadrados.

O investimento na unidade supera R$ 680 milhões. A empresa já havia inaugurado outra planta em Marechal Cândido Rondon, em 2021. Considerando todos os aportes previstos no estado, o montante deve alcançar R$ 1 bilhão até 2027. A nova fábrica integra o plano de expansão da companhia projetado até 2030.

Na economia local, o empreendimento deve gerar 250 empregos diretos e cerca de 1.200 indiretos. Quando estiver em funcionamento pleno, a estrutura terá capacidade para processar até 5 milhões de litros de soro de leite por dia, com operação ininterrupta, 24 horas por dia.

A produção anual estimada inclui 40 mil toneladas de Lactose Infant Formula, utilizada na nutrição infantil, 12 mil toneladas de Whey Protein e 6 mil toneladas de manteiga. A diversificação amplia o portfólio da empresa no setor de derivados lácteos.

A escolha por esses produtos é estratégica. O mercado brasileiro de fórmulas infantis ainda depende majoritariamente de importações. Para atender a essa demanda, a nova planta seguirá padrões rigorosos de controle e qualidade.

O Whey Protein, por sua vez, acompanha a expansão do mercado fitness e de nutrição esportiva. A produção de manteiga também ganha relevância após a incorporação da Concen, uma das maiores fabricantes do produto no país, reforçando a atuação da empresa nesse segmento.