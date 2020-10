O governo do Paraná anunciou na sexta-feira (2) que fará o uso do táxi como forma de transporte para servidores públicos do estado. A medida foi adotada por decreto (5.822/20) e surgiu relacionada ao momento da pandemia de coronavírus (covid-19). De acordo com o texto, os servidores usarão um sistema chamado TaxiGOVPR para deslocamento em atividades administrativas.

Segundo governo, mais de 17 mil usuários já estão cadastrados no sistema e a estimativa é de que isso gere uma economia de quase R$ 500 mil por mês. O programa é vinculado à Secretaria da Administração e da Previdência, que também vai determinar o recolhimento de veículos dos órgãos do Poder Executivo como forma de economia.

Conforme o decreto, a utilização de veículos oficiais fica vedada ao deslocamento de agentes públicos para realização de atividades de caráter administrativo, tais como reuniões, encontros, palestras, debates ou treinamentos. O servidor que precisar se deslocar do local de trabalho deve usar o TaxiGOVPR. A utilização do serviço de transporte individual é para servidores, empregados e colaboradores do Estado. No mesmo decreto, o governo estadual reforça que os gestores públicos devem dar preferência a reuniões por meio de web conferência.

O TaxiGOVPR é um sistema semelhante aos aplicativos de transporte de passageiros e permite mais agilidade na locomoção a serviço da administração pública. O programa pode ser acessado por celular ou computador e está disponível 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

A adoção do aplicativo tem o objetivo de reduzir despesas com veículos locados ou próprios, que demandam gastos com motorista, combustível, manutenção, conservação e depreciação, entre outros. Um carro oficial gasta, em média, R$ 6,60 por quilômetro rodado. Com o TaxiGov o quilômetro rodado fica R$ 3,34. Até o final de 2021 cerca de dois mil veículos antigos do Paraná serão recolhidos.

“O TaxiGovPR vai trazer uma grande economia para o Paraná, o que será muito importante nesse momento de recuperação econômica devido à pandemia. Vai ainda fomentar a utilização do meio de transporte privado, gerando receita para os taxistas em todo o estado”, afirma o secretário Marcel Micheletto.

Segundo o governo, desde o início do ano, órgãos e entidades do governo já têm aderido ao contrato de licitação do TaxiGOVPR para começar a usar a plataforma. Os detalhes do sistema, para quem se interessar em saber como funciona, podem ser visto no site www.parana.pr.gov.br/taxi-gov.