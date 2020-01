Um novo dispositivo de segurança promete garantir a passageiros e motoristas da plataforma Uber viagens mais tranquilas. Chamado de U-Ajuda ele identifica paradas muito longas e também inesperadas no trajeto entre o ponto de chamada e o destino da viagem. O novo recurso será disponibilizado a todos os usuários de Curitiba nas próximas semanas.

Segundo a Uber, se um evento desse tipo for detectado, o próprio sistema pode iniciar automaticamente uma checagem. Ele envia uma mensagem para o motorista parceiro e o usuário direcionando-os às ferramentas de segurança do aplicativo, como ligar para a polícia, compartilhar a viagem ou até mesmo abrir um contato com a central de atendimento da Uber para casos não urgentes.

A nova ferramenta faz parte de uma série de novos recursos e iniciativas voltadas à segurança anunciadas durante o evento global da empresa sobre o tema, realizado em São Paulo no mês de novembro. A Tribuna esteve no evento.

A U-Ajuda utiliza o GPS e de outros sensores no smartphone, e começará a ser testada nesta terça-feira (21). Veja como o U-Ajuda funciona:

“A nossa visão é que a tecnologia pode ajudar a melhorar a segurança de todos que desejam se locomover. Acreditamos que toda viagem deve ser tranquila, mas também sabemos que imprevistos acontecem. É para eles que desenvolvemos o U-Ajuda, que permite esse acesso rápido à ferramentas que lançamos nos últimos anos como ligar diretamente para a polícia ou compartilhar a viagem”, explicou Marcello Azambuja, diretor do Tech Center da Uber no Brasil.