A quarta-feira (16) será de pão francês mais barato em 52 panificadoras de Curitiba e Região Metropolitana (RMC). O desconto será de 22,5 %, taxa equivalente à média de imposto embutido no valor do produto.

Organizada pelo 5.º ano seguido, a iniciativa é para celebrar o Dia Mundial do Pão e também para chamar a atenção sobre os tributos que representam quase um terço do preço do alimento.

“O imposto inserido no pão francês não deveria existir por ser um item imprescindível na mesa das famílias brasileiras. Se não tivesse o imposto, certamente o pãozinho venderia bem mais”, observa o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (Sipcep), Vilson Borgmann.

Padarias que vão vender pão sem imposto nesta quarta:

ÁGUA VERDE

Brioche – Avenida Silva Jardim, 2332, Água Verde

Carrossel – Rua Otávio Francisco Dias, 905, Água Verde

Doce Paladar – Rua Engenheiro Rebouças, 2983, Água Verde

Ferraris – Avenida República Argentina, 1571, Água Verde

Maria Farinha – Brasílio Itiberê, 4366, Água Verde

AHÚ

Panificadora e mercearia Ahú – Avenida Anita Garibaldi, 590, Ahú

Panificadora Saint Marcus – Rua Vereador Washington Mansur, 621, Ahú

BACACHERI

Mc Mais – Rua Ladislau Trojan,11, Bacacheri

BAIRRO ALTO

Damassa – Rua Alberico Flores Bueno, 250, Bairro Alto

BATEL

Confeitaria Neuchatel – Rua Vicente Machado, 643, Batel

La Patisserie – Avenida Sete de Setembro, 4194, Batel

Provence Boulangerie – Rua Bruno Filgueira, 548, Batel

BARREIRINHA

Tutti Pães e Doces – Avenida Anita Garibaldi, 4793, Barreirinha

BOQUEIRÃO

Lilian Valquíria Santin – Rua Anne Frank, 4027, Boqueirão

CABRAL

A Massa Derivados do Trigo – Rua dos Funcionários, 151, Cabral

CAJURU

Panificadora Cantinho do Sabor – Rua Luiz França, 2032, Cajuru

CAPÃO DA IMBUIA

Via Vêneto – Rua Osmário de Lima, 268, Capão da Imbuia

CAPÃO RASO

Panificadora e confeitaria Família – Rua Henrique Shuta, 63, Capão Raso

Pão Delícia – Rua Bortollo Gusso, 116, Capão Raso

CENTRO

Fênix – Rua Saldanha Marinho, 407, Centro

Pote de Mel – Rua Conselheiro Araújo, 168, Centro

Rico Pão – Avenida Marechal Deodoro, 1055, Centro

CIC

Favo de Mel – Rua Professor João Falarz, 474, CIC

CRISTO REI

PaneBene – Rua Padre Germano Mayer, 465, Cristo Rei

FAZENDINHA

Essência do Pão – Avenida Alcir Martins Bastos, 625, Fazendinha

HAUER

Família Simões – Rua Prof. João Soares Barcelos, 336, Hauer

JUVEVÊ

Brioche – Rua Augusto Stresser, 839, Juvevê

Italipan – Avenida João Gualberto, 1814, Juvevê

Mihra – Rua Simão Bolívar, 504, Juvevê

Mister Pão – Rua Manoel Eufrásio, 868, Juvevê

Sabor Natural – Avenida João Gualberto, 1814, Juvevê

MERCÊS

Casa Andina – Avenida Manoel Ribas, 867, Mercês

NOVO MUNDO

Bolo Fofo – Rua Maestro Francisco Antonello, 1047, Novo Mundo

PILARZINHO

Ópera – Rua Maria Bauer Siegmund, 498, Pilarzinho

PORTÃO

Pãozinho da Hora – Engenheiro Niepce da Silva, 27, Portão

SANTA CÂNDIDA

Di Pani – Rua Máximo João Kopp, 29, Santa Cândida

SANTA QUITÉRIA

Ninele – Rua João Alencar Guimarães ,1241, Santa Quitéria

SÃO FRANCISCO

Padaria América – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942, São Francisco

UBERABA

Akipão Uberaba – Rua Capitão Leônidas Marques, 1145, Uberaba

VILA IZABEL

Dalla Madre – Avenida República Argentina, 988, Vila Izabel

Pantucci – Rua Professor Sebastião Paraná, 270, Vila Izabel

XAXIM

Cecilia Confeitaria e Café – Gabriel Freceiro de Miranda, 736, Xaxim

Marinel – Rua Gabriel Frecceiro de Miranda, 642, Xaxim

Padarias participantes na RMC

ARAUCÁRIA

Bolo de Milho – Rua Santa Catarina,1318, Araucária

Panificadora Monte Sião – Rua Sônia Bodziak, 306, Araucária

COLOMBO

Casa Italiana Panificadora – Rua XV de Novembro, 137, Colombo

Florenze – Rodovia da Uva, 1360, Colombo

Padaria Toscane – Prefeito Pio Alberti, 555, Colombo

PINHAIS

Balaio de Pão – Rua Jacob Macanhan, 3732, Pinhais

Juliana Pães e Doces – Rua Rio Paranapanema, 679, Pinhais

Panificadora e Confeitaria Santa Fé – Rua Santa Fé, 542, Pinhais

Panificadora Reus – Rua 24 de Maio, 527, Pinhais