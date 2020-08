A pandemia do novo coronavírus também afetou empreendimentos que ainda nem foram abertos ao público. O Park Shopping Boulevard, que está sendo construído no bairro Xaxim, em Curitiba, será inaugurado somente em março de 2021. A previsão inicial era para que o shopping abrisse em setembro de 2019 e depois passou para este ano. No entanto, com a doença, a direção decidiu postergar a data de início do funcionamento do espaço, que tem perspectiva de gerar 1.300 empregos diretos.

O ParkShopping Boulevard está localizado na BR-116, na Linha Verde, e terá 250 lojas, praça de alimentação, academia e sete salas de cinema, duas delas VIP.

A decisão de aguardar para o ano que vem e esperar o melhor momento para abrir o shopping de 25 mil m² ocorreu após o decreto municipal estabelecer o fechamento do comércio em Curitiba. Com o panorama negativo para o comércio, ficou estabelecido que seria prudente abrir as portas somente para 2021.

Lucila Peyerle, diretora comercial do Park Shopping Boulevard, afirmou que o momento econômico é de redução para todos os setores e por isto a abertura passou para março de 2021. “Não paramos as obras, mas diminuímos o acelerador, pois seria complicado para o lojista e também ao consumidor, que está evitando maiores gastos. Estamos fazendo tudo com calma para entregar o melhor produto”, explica a diretora comercial do empreendimento.

E os contratos?

Segundo a diretora comercial, os lojistas que esperavam já estar vendendo e agora precisam esperar a abertura em 2021, estão negociando com a direção uma forma de não sofrer prejuízos com a porta fechada. “Não foram feitas rescisões e foi retomada a negociação com os lojistas. O shopping será um empreendimento térreo que irá beneficiar a todos. Estudos comprovam que este modo de não ter vários andares funciona e temos exemplo aqui em Curitiba”, comenta Lucila Peyerle.

Pela localização no bairro Xaxim, na Linha Verde, o ParkShopping Boulevard terá como trunfo atender uma das regiões mais populosas e com maior fluxo viário de Curitiba, com fácil conexão a bairros e municípios da região metropolitana. O empreendimento tem como um dos sócios o apresentador de televisão Carlos “Ratinho” Massa.

Polloshop

Já outro shopping de Curitiba deve reabrir as portas já em setembro deste ano. O Polloshop, no bairro Alto da XV, fechou em abril por desencontro entre a administradora do espaço e o proprietário do imóvel. Mas após um estudo de viabilidade concluído pelo Cia. Iguaçu, grupo proprietário do imóvel, o shopping vai reabrir.

Em abril, no meio da pandemia, o empreendimento anunciou que iria fechar suas portas de maneira definitiva e que os 220 lojistas tinham prazo de 30 dias para entregar as chaves. Depois de longas negociações, a expectativa agora é para uma reabertura no próximo mês.

