Pancadas de chuva atingem bairros de Curitiba após calorão

A chuva voltou a atingir Curitiba na tarde deste domingo (15/02), com pancadas rápidas e volumes concentrados em poucos minutos. De acordo com dados das estações meteorológicas da Prefeitura, os maiores acumulados até as 18h foram registrados nos bairros Boa Vista e Bairro Alto.

No Boa Vista, a estação da prefeitura apontou 11,6 milímetros às 18h e outros 6,2 milímetros às 18h10, ambos acumulados em intervalos de dez minutos. No Bairro Alto, os índices foram ainda mais elevados: 12,9 milímetros às 17h40 e 26,4 milímetros às 17h50, também em medições de dez minutos, indicando chuva intensa e localizada.

A estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou ainda 9,4 milímetros no Jardim das Américas. Outros bairros, como Cajuru, Alto da XV, Centro, Tatuquara e Bigorrilho, tiveram volumes entre 4 e 6 milímetros ao longo da tarde.

Segundo o Simepar, as precipitações devem continuar ocorrendo em forma de pancadas típicas de verão, favorecidas pelas temperaturas elevadas. Neste domingo, a capital alcançou máxima de 29,2 ºC, condição que contribui para a formação de nuvens carregadas no fim do dia.

Ao longo da semana, a instabilidade deve persistir. A previsão indica a formação de um novo ciclone extratropical em alto-mar, o que mantém o tempo instável no Paraná. A tendência de melhora mais consistente só deve ocorrer com a chegada de uma massa de ar mais seco.