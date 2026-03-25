Palacete símbolo da erva-mate renasce como sede de negócios em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Palacete Ascânio Miró será a nova sede do LIDE Paraná, ecossistema de negócios e plataforma de networking do estado. Localizado na esquina da Rua Comendador Araújo com a Alameda Presidente Taunay, no bairro Batel, em Curitiba, o espaço será inaugurado no dia 22 de abril com o nome Casa Paraná Business | PUCPR.

Construído em 1898 pelo então prefeito Cândido de Abreu, o imóvel é histórico para a capital paranaense. Quando inaugurado, funcionava como ponto de apoio para exploradores de erva-mate que chegavam à cidade. O nome do palacete homenageia Manuel e Ascânio Miró, moradores tradicionais da região.

+ Leia mais Em encontro realizado em Curitiba, prefeitos cobram nova divisão de recursos

Após ficar disponível para locação no início de 2023, o casarão passou por um processo de revitalização conduzido pelo LIDE Paraná. A proposta é transformar o local em um centro de convivência voltado ao ambiente corporativo, com capacidade para receber até 300 pessoas e servir como vitrine para cerca de 200 empresas paranaenses.

A reforma incluiu novo paisagismo e a readequação dos ambientes internos, preservando a arquitetura original da fachada. Um dos principais destaques do imóvel é a torre com cúpula, visível de diversos pontos da região.

O espaço também contará com bar reservado, cafeteria e estúdio para produção de podcasts. O palacete é classificado como Unidade de Interesse de Preservação, e o trecho onde está localizado integra área tombada pelo Patrimônio Cultural do Paraná.