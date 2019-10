Pai e filho caíram de uma altura de cerca de 10 metros na tarde desta quarta-feira (9), no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, durante o conserto do telhado do sobrado da família. Três pessoas realizavam uma obra de reforma no momento do acidente, por volta das 15h30, quando os dois se desequilibraram no alto das colunas de sustentação da residência. O terceiro trabalhador ficou pendurado e não se feriu. O Siate foi acionado e as duas vítimas foram encaminhadas em estado grave para o hospital. A ocorrência foi na Rua Paulo Busso.

+ Leia mais: Justiça libera Cristiana Brittes da tornozeleira e solta três réus do Caso Daniel

Segundo informações de uma testemunha que presenciou o atendimento do Corpo de Bombeiros, o pai teria batido forte com a cabeça, o que teria causado traumatismo craniano. Ele estava inconsciente quando entrou na ambulância. Não há informações sobre o estado de saúde do filho. “Vi quando eles caíram e corri para socorrer. O pai estava muito mal. Ele chegou a bater com o corpo em uma árvore, antes de atingir o solo”, informou a testemunha.

As fotos do local mostram que o telhado era de fibrocimento, e pela aparência, estava quase pronto. As colunas por onde os dois caíram não tinham parapeito. Escadas e um banco de madeira indicam que a obra era feita pelo último andar da residência. Ninguém informou o motivo do acidente.