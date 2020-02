O padre Reginaldo Manzotti, pároco do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, está hospitalizado em Curitiba desde terça-feira, 25 de fevereiro.

O sacerdote estava em Palmas, no Tocantins, de onde voltou indisposto, sendo imediatamente encaminhado ao Hospital das Nações. Na manhã desta quinta-feira (27) seu estado clínico apresentava melhora e ele seguia no hospital para realização de exames complementares. Segundo a assessoria de imprensa do padre, não há previsão de alta.

O padre aproveitou a rede social para mandar uma mensagem aos fiéis: “Queridos filhos e filhas, sei da vossa imensa preocupação para comigo, sempre me acompanhando com orações e preces. Já estou recebendo o tratamento adequado e medicações. Agora é esperar para que o quadro melhores. Conto com vossas orações”, disse o padre.