Padre é denunciado por abusar de jovem durante oração no Litoral

Um padre foi denunciado criminalmente por importunar uma mulher de 20 anos de idade sexualmente nas dependências de uma igreja na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, Litoral do Estado. O crime aconteceu em fevereiro de 2022 e a ação penal, proposta pela 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, foi recebida pelo Judiciário nesta segunda-feira (20/10).

De acordo com apurações do caso, o pároco, que tem nacionalidade indiana e tinha 43 anos na data do crime, valendo-se da posição de respeito e confiança que possuía entre os fiéis, cometeu a importunação em um momento de oração, atuando para que os pais da vítima não percebessem o abuso cometido. O denunciado teria instruído os presentes a fecharem os olhos, oportunidade em que tocou indevidamente a vítima.

Além da condenação do agora réu às penas previstas em lei, o Ministério Público requer a fixação da obrigação de pagamento de indenização pelos danos sofridos pela vítima, em valor mínimo de R$ 20 mil.

Outras vítimas

Outras pessoas que eventualmente se identifiquem como vítimas de fatos semelhantes ocorridos na paróquia podem entrar em contato com o Ministério Público do Paraná, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá (Telefone 41 3422-8620 e paranagua.3prom@mppr.mp.br).