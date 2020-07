Com homenagens

Infectado com o novo coronavírus e internado desde o dia 4 de julho, o padre Celso Vieira da Cruz, do Santuário da Perpétuo Socorro, de Curitiba, venceu a doença e deixou o Hospital Marcelino Champagnat, na manhã desta sexta-feira (17). Após a alta, na saída da instituição, o religioso foi homenageado pelos colaboradores assistenciais e administrativos. Emocionado, o padre abençoou e agradeceu a todos, além de realizar uma benção especial na ala em que ficou internado.

“Peço que Deus ajude na vossa tarefa, na vossa missão, que é tão linda, que é de curar, de salvar, proteger, de devolver a alegria. E hoje eu vou para casa muito leve e levo vocês no coração, no pensamento e nas orações”, disse o padre, em prece, ao lado dos profissionais de saúde.

Quem também celebrou a recuperação do sacerdote foi o diretor geral do hospital, José Octávio Leme Neto. “Estamos enfrentando um momento desafiador e cada alta hospitalar é comemorada por toda a equipe. Contar com a confiança e carisma de um paciente como o padre Celso foi muito especial para nós”, afirmou Leme Neto.

Veja mais imagens do momento da alta

Internação

Hospitalizado no dia 4 de julho com covid-19, o padre apresentou piora e foi encaminhado para a UTI quatro dias depois. Além dele, outros três missionários que moram na casa paroquial do Santuário também testaram positivo pra a doença. Mas apenas o padre Celso chegou a ser encaminhado ao hospital.

Na última terça-feira (14), padre Celso teve melhora em seu estado de saúde, saiu da UTI e foi encaminhado para o quarto. Pelo Facebook, o próprio religioso enviou na ocasião, uma mensagem de agradecimento pelas orações. “Agradeço muito! Eu estou muito emocionado porque recebi alta da UTI hoje e estou indo para o quarto, devo permanecer uns dois dias e depois voltar para casa. A oração tem muito poder!”.

Santuário reaberto

Fechado por sete após o adoecimento por coronavírus de seus padres e seminaristas, o Santuário Perpétuo Socorro foi reaberto para fiéis no último sábado (11). Para reabrir, a igreja passou por uma sanitização completa nos bancos, sacristia, confessionários, salas, banheiros, lojinha e velário.