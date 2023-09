Pacientes de hospital em Curitiba recebem visita de ovelhas

Os pacientes do Hospital Ônix Batel, em Curitiba, receberam a visita de ovelhas na quarta-feira (27), em uma ação de Intervenção Assistida por Animais. A ação teve o objetivo de proporcionar momentos de lazer e conforto aos internados, além de estimular a socialização.

A ideia de realizar a ação com ovelhas surgiu da fundadora e idealizadora do projeto, Leticia Sera Castanho. “Observamos que as crianças e adultos têm um grande interesse e receptividade no tratamento com as ovelhas e animais diferentes do que estão acostumados”, afirma.

Aproximadamente 50 pessoas, entre pacientes, familiares e equipe médica, participaram do momento. “Essa iniciativa de trazer os bichinhos é muito importante nesse momento para as crianças e pacientes enfermos. Deixa todos alegres e ameniza a situação de quem está passando por dor ou que está há muitos dias internado”, diz Monise Bonfante, mãe da paciente internada Laura de 6 anos.

Foto: divulgação

“Além dos benefícios relacionados à interação entre as pessoas, o contato com esses animais auxilia na aceitação da terapia, na redução do estresse e aumento da sensação de bem-estar”, explica a diretora médica de Projetos de Acolhimento da Hapvida NotreDame Intermédica, Franciane Gonçalves.

A iniciativa, que aconteceu pela primeira vez, é uma parceria entre a Hapvida NotreDame Intermédica, a ONG Projeto Amigo Bicho, Ovelha Literária e a faculdade Unicesumar.

