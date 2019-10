O mês de outubro ainda nem começou, mas a programação da campanha Outubro Rosa já está sendo divulgada. Um dos primeiros eventos em Curitiba acontece já no próximo sábado (5), no Parque Barigui, onde serão oferecidos diversos serviços gratuitos, como aferição de pressão, monitoramento de glicemia, informações sobre o controle da obesidade e do sobrepeso, além de distribuição de material informativo. A ação acontece das 9h às 16h, no estacionamento do Parque, entre o lago e a BR- 277.

Com o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção e a conscientização do diagnóstico precoce do câncer, o evento é uma das ações do Paraná Rosa, que será lançado nesta terça-feira (1º). O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente no mês para conscientizar as mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. Lembrando que o câncer de mama também acomete homens. Embora raros, não deve ser ignorado. Em média, 125 homens morrem todos os anos no Brasil em virtude do câncer de mama.

Outras atividades

Além do serviços já citados, haverá um grande mutirão para atendimento jurídico e psicológico; espaço beleza com corte de cabelo e empréstimo de peruca, oficina de lenços (com doação de lenços, gorros, porta-dreno, sutiã e almofadas terapêuticas); cadastro para doação de prótese mamária; distribuição de informativos e revistas sobre câncer de mama; coleta de sangue e cadastro de doação de medula óssea.

O evento terá ainda uma caminhada e uma “cão-minhada” no parque, aula de zumba, desfile de carros antigos e a presença do Ride do Batom, um grupo de mulheres motociclistas de diferentes idades, profissões, e estilos.

Para as crianças, haverá brinquedos infláveis e as presenças da recreacionista Lia Pink e dos palhaços Peri e Pipoca, além dos o mascotes do Hospital de Clinicas e do Erastinho.

Importância da imunização contra HPV

Um dos destaques do evento será a conscientização sobre a importância da vacinação contra o HPV em adolescentes e jovens, alertando sobre a relevância da imunização de meninas de 9 a 12 anos e de meninos de 11 a 14 anos, que pode ser feita gratuitamente em todos os postos de saúde. O atendimento será feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica – Regional Paraná (SBCO).

O HPV é transmitido pelo contato direto com mucosas infectadas por meio de relação sexual e também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto. Se seguido à risca, esse esquema vacinal protege contra quatro subtipos desse vírus (6, 11, 16 e 18), com 98% de eficácia. O amadurecimento do sistema imunológico se consolida nessa faixa etária. Daí a necessidade de vacinação de meninas antes de um provável primeiro contato com o vírus e, em meninos, além de prevenir as neoplasias relacionadas ao HPV em homens, como câncer de pênis, canal anal e cavidade oral.

Lançamento no calçadão da XV

Antes disso, haverá lançamento oficial da campanha em Curitiba, nesta terça-feira (1º), no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro. Durante todo o dia haverá uma programação especial no local, com a apresentação da banda da Polícia Militar, atividades físicas, dança, apresentações teatrais e de coral. Os profissionais de saúde da SMS participam do evento dando orientações ao público sobre a prevenção do câncer de mama. Também oferecem sessões de auriculoterapia.