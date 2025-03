Outono começa e como fica o tempo em Curitiba? Veja a previsão completa!

O outono chegou oficialmente, às 6h01 desta quinta-feira, 20 de março, trazendo consigo pouca redução nas temperaturas para Curitiba e região metropolitana. Mas e como fica a previsão do tempo para Curitiba com a nova estação? Vemos ver a seguir!

Para hoje, a previsão é de céu parcialmente nublado com temperaturas variando entre 15°C e 24°C na capital paranaense. A umidade relativa do ar deve ficar entre 44 e 98%, sem possibilidade de chuva.

Amanhã, sexta-feira (21), o cenário deve se manter estável, com temperaturas ligeiramente mais baixas, oscilando entre 15°C e 23°C. Não há previsão de chuva significativa para os próximos dias.

A meteorologista Júlia Crepaldi Munhoz, do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), ressalta que as menores temperaturas desta manhã foram registradas nas regiões do Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), variando entre 10°C e 16°C. O município de General Carneiro, no sul do estado, registrou a temperatura mais baixa, chegando a 10,1°C.

Com a chegada do outono, os curitibanos podem esperar dias mais curtos e noites mais longas, além de uma gradual redução das temperaturas nas próximas semanas. É recomendável que a população fique atenta às mudanças climáticas e se prepare para os dias mais frios que virão com o avanço da estação.

