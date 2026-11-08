Grupo Opet investe R$ 20 milhões para abrir curso de Medicina em Curitiba

O Grupo Opet, que começou sua trajetória em Curitiba oferecendo cursos de datilografia, há 53 anos, está dando um dos maiores passos de sua história. A instituição paranaense vai investir R$ 20 milhões na implantação de uma faculdade de Medicina, com laboratórios de realidade virtual, simuladores de pacientes e tecnologias de inteligência artificial para a formação dos futuros médicos. A primeira turma terá 60 vagas e começará as aulas no dia 16 de novembro, no Campus Rebouças, na capital paranaense.

O investimento será realizado ao longo dos quatro primeiros anos da graduação, com 45% dos recursos concentrados nos dois primeiros. Do total, R$ 8 milhões serão destinados à compra de equipamentos, R$ 6 milhões às obras de infraestrutura e outros R$ 6 milhões à tecnologia, contratação e qualificação de professores.

A abertura do curso também deverá movimentar o mercado de trabalho. O grupo prevê ampliar em 15% seu quadro de colaboradores com a chegada de Medicina, incluindo contratações para o corpo docente e para as áreas administrativas. Atualmente, o UniOpet reúne aproximadamente 300 funcionários e 200 professores.

“Chegar à Medicina depois de 53 anos de atuação representa um novo momento na trajetória do Opet. É um dos maiores investimentos que já realizamos e reflete nosso compromisso com o crescimento sustentável da instituição”, afirma Adriana Karam, presidente do Grupo Opet.

Como serão os laboratórios do novo curso de Medicina?

Uma das principais apostas do UniOpet é a utilização de tecnologias que permitam aos estudantes treinar procedimentos e tomar decisões clínicas em ambientes simulados, antes de realizar atendimentos diretamente com pacientes.

Entre as estruturas previstas está o Centro de Habilidades e Simulação, equipado com simuladores de média e alta fidelidade. Esses equipamentos reproduzem situações de atendimento médico e permitem que os alunos pratiquem habilidades clínicas e desenvolvam a capacidade de reagir a diferentes cenários.

Outra novidade é a mesa anatômica digital Atrix, utilizada para o estudo do corpo humano por meio de recursos digitais. A estrutura também contará com um Laboratório de Realidade Virtual e a plataforma MedRoom, que proporciona experiências imersivas para o aprendizado de anatomia, histologia e raciocínio clínico.

O curso também incluirá conteúdos relacionados à inteligência artificial e à telemedicina, preparando os estudantes para o uso de tecnologias que vêm transformando a prática médica.

Segundo o CEO do UniOpet, Gillianno Mazzetto, a proposta é combinar conhecimento científico, formação técnica e capacidade de compreender as necessidades dos pacientes.

“Queremos formar um médico que reúna conhecimento científico, capacidade técnica e uma compreensão muito clara da realidade em que vai atuar. Isso exige desenvolver raciocínio clínico e tomada de decisão, mas também comunicação, capacidade de trabalhar em equipe e preparo para acompanhar as transformações da própria Medicina”, explica.

Curso terá seis anos e quase 3 mil horas de internato

A graduação em Medicina do UniOpet terá duração de seis anos, divididos em 12 semestres, com carga horária total de 8 mil horas.

Desse total, 2.880 horas serão destinadas ao Internato Médico, etapa prática realizada nos dois últimos anos do curso, que corresponde a 36% da formação.

A proposta pedagógica prevê que os alunos tenham contato com a comunidade e a rede de atenção à saúde desde as primeiras semanas de aula, incluindo atividades em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Conforme a graduação avançar, as experiências práticas serão ampliadas para ambulatórios de especialidades e ambientes hospitalares.

O modelo de ensino também utilizará situações-problema, projetos, trabalhos em equipe e simulações de atendimento. A instituição prevê acompanhamento individualizado do desempenho acadêmico e conteúdos relacionados à gestão de carreira e empreendedorismo.

A graduação foi estruturada de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Medicina, atualizadas em 2025.

UniOpet começou com curso de datilografia em 1973. Mais de 50 anos depois, tem mais de 50 cursos, 6 mil alunos e está investindo R$ 20 milhões na abertura do curso de Medicina. (Divulgação / UniOpet) Estrutura da nova faculdade de medicina do UniOpet.. (Divulgação / UniOpet)

Grupo Opet prevê novas contratações e expansão em 2027

A chegada da Medicina faz parte de uma estratégia mais ampla de crescimento do Grupo Opet. A instituição informa que vem registrando expansão de aproximadamente 10% ao ano e pretende ampliar sua atuação em áreas consideradas estratégicas, especialmente Saúde e Inteligência Artificial.

Atualmente, o UniOpet possui cerca de 6 mil alunos no ensino superior e oferece mais de 50 cursos. Para 2027, estão previstas reformas e melhorias no Campus Rebouças, incluindo a criação de espaços colaborativos e de um hub voltado à inovação, ao empreendedorismo e à empregabilidade.

“A Medicina não é um movimento isolado, mas parte de uma visão de longo prazo para o Opet. Queremos continuar ampliando nossa atuação no ensino superior, fortalecendo áreas estratégicas e criando novas conexões com tecnologia, inovação e mercado”, afirma Gillianno Mazzetto.

Além do ensino superior, o grupo atua na educação básica e no segmento editorial, com presença nacional. Segundo a instituição, mais de 40 mil estudantes são atendidos na educação básica e mais de 1,5 milhão de pessoas passaram por suas formações ao longo da história.

De cursos de datilografia à formação de médicos

Fundado em Curitiba em 1973, o Opet iniciou suas atividades oferecendo cursos de datilografia, uma habilidade bastante procurada no mercado de trabalho da época. Com a popularização dos computadores, a instituição passou a oferecer cursos de informática e, posteriormente, ampliou sua atuação para educação profissional, tecnologia e ensino superior.

Mais de cinco décadas depois, a abertura da graduação em Medicina representa uma nova etapa dessa trajetória. O curso será oferecido no Campus Rebouças, sede principal do Centro Universitário UniOpet, que recebeu Conceito Institucional 5 do Ministério da Educação em 2023.

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