Operação no Paraná e SP revela rede de lavagem de dinheiro de tráfico de drogas

A 23ª Vara Federal de Curitiba emitiu três mandados de prisão preventiva e doze de busca e apreensão que foram cumpridos em uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (16/10). A ação investiga um grupo criminoso envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.

A operação foi realizada em nove cidades nos estados do Paraná e São Paulo: Curitiba (PR); Maringá (PR); São Paulo; Santana de Parnaíba (SP); São Bernardo do Campo (SP); São Caetano do Sul (SP); Ribeirão Pires (SP); Peruíbe (SP) e Jardinópolis (SP).

De acordo com a PF, a liderança da facção é suspeita de ter aplicado parte do dinheiro adquirido pelo tráfico na compra de um time de futebol. O nome da equipe não foi oficialmente divulgado.

Além dos mandados, na ação, foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis e bloqueio de bens e valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados. Ao todo, conforme a corporação, o valor estimado é de, aproximadamente, R$ 13,8 milhões.

Início da operação

Em dezembro de 2024, a PF descobriu que o esquema do grupo funcionava de maneira estruturada, com movimentação de dinheiro em espécie, transações de câmbio paralelo (dólar-cabo), uso sistemático de fintechs e empresas de fachada.

Além disso, conforme a corporação, o grupo teria criado documentos fictícios para esconder a origem dos valores ilícitos. Esse dinheiro era utilizado em serviços de locação de veículos e máquinas.