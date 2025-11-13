Operação em Curitiba e São Paulo mira rede especializada em droga com cetamina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou nesta quinta-feira (13/11) uma operação que resultou na prisão em flagrante de uma mulher e na apreensão de porções de drogas e diversos celulares. A ação mirou uma organização criminosa especializada na distribuição da droga Special-K, produzida a partir do medicamento cetamina – usado como anestésico e sedativo em procedimentos cirúrgicos, por exemplo.

As diligências aconteceram simultaneamente em Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo, na Região Metropolitana (RMC), além de Matinhos, no Litoral paranaense, e São Paulo capital. Para aumentar a eficácia das buscas, a PCPR utilizou cães farejadores e um helicóptero, contando também com o apoio da Polícia Militar de São Paulo para as ações na cidade paulista.

Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados. A prisão em flagrante ocorreu no bairro Hauer, em Curitiba. Além disso, três pessoas foram conduzidas à delegacia para assinar termos circunstanciados e dois veículos foram apreendidos.

Um dos alvos da operação, suspeito de atuar como vendedor da droga, tinha cerca de 20 celulares na residência. “A suspeita é que os aparelhos tenham sido utilizados como moeda de troca para a compra da cetamina e que sejam oriundos de crimes patrimoniais”, afirma a delegada da PCPR Grazieli Schmitz.

Em São Paulo, os policiais cumpriram mandado na residência de um homem identificado como o principal fornecedor da substância para a região de Curitiba.

Bares e restaurantes também foram alvos da operação contra distribuição da droga Special-K em Curitiba

Bares e restaurantes da região central de Curitiba também estiveram entre os alvos das ordens judiciais. “No decorrer das investigações, identificamos que pessoas envolvidas nessa organização criminosa faziam a comercialização da droga no interior destes estabelecimentos e suas redondezas. O cumprimento dos mandados nestes endereços visou coletar elementos de prova sobre a sua participação no esquema de venda da cetamina aos usuários”, explica.

As investigações, iniciadas há cerca de um ano, revelaram que o grupo criminoso se especializou na obtenção e comercialização ilícita da cetamina, um medicamento anestésico de uso humano e veterinário utilizado indevidamente para a produção e consumo da droga Special-K.

A substância possui alto potencial alucinógeno e tem sido frequentemente empregada em festas e ambientes noturnos. De acordo com o United States Drug Enforcement Administration (DEA), o Special-K pode induzir um estado de sedação nos usuários e causar dependência.

Todos os itens apreendidos serão encaminhados para perícia. A PCPR continua as investigações.