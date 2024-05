Opção de desvio na Victor Ferreira do Amaral é ignorado pela Prefeitura

Uma rua “esquecida” pela Prefeitura de Curitiba poderia ser uma alternativa de desvio para as obras na Avenida Victor Ferreira do Amaral. A região está bloqueada desde o último sábado (25), no trecho entre o Supermercado Muffato e o Colégio Militar do Paraná nos dois sentidos da via, Centro e Pinhais.

Entre o Ginásio do Tarumã e o Jockey Club, a Rua Dino Bertoni foi planejada para ter uma saída direto na Linha Verde. No entanto, a obra nunca foi concluída e a via se tornou sem saída. Os motoristas encontram uma espécie de portão que barra a passagem de carros.

A prefeitura não sabe explicar porque a obra não foi finalizada. Enquanto isso, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba afirma que a conclusão está em fase de estudos. No entanto, não há um prazo definido para a continuidade dos trabalhos.

Bloqueio total no Tarumã

A colocação das 16 vigas de concreto no Viaduto Tarumã começou no final de semana e teria previsão de conclusão para esta terça-feira (27). No entanto, a chuva constante do início da semana pode prejudicar o prazo de conclusão. Nesta segunda-feira (26), motoristas levaram cerca de meia-hora para passar pelo trecho. A prefeitura afirma ainda que a Superintendência de Trânsito organizou várias rotas de desvios para minimizar os impactos.

Quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Centro tem duas opções de desvio. A primeira é acessar a rua Konrad Adenauer, ao lado do Shopping Jockey Plaza, e seguir pela Rua José Zgoda. Depois, o motorista pega a via local da Linha Verde e a Rua Raphael Papa para retornar à Victor Ferreira do Amaral. A segunda opção é seguir até perto do Colégio Militar de Curitiba e virar à esquerda, em um trecho que foi aberto sobre o canteiro central da avenida, para acessar as ruas General Polli Coelho, Governador Agamenon Magalhães, Urbano Lopes, Delegado Leopoldo Belczak e Nossa Senhora da Penha.

Já no sentido Pinhais, são três opções. A primeira é virar à direita na rua Frei Orlando até a Linha Verde e, em seguida, nas ruas Guilherme Born e Urbano Lopes até a trincheira da rua Roberto Cichon, que dará acesso à Governador Agamenon Magalhães. De lá, é possível retornar à Victor Ferreira do Amaral.

Uma segunda opção é virar à direita na rua Affonso Penna, ao lado do Super Muffato, depois virar à esquerda na rua Antônio Camilo, acessar a Linha Verde, seguir pela BR-277 ou ainda pela trincheira da Roberto Cichon. Por fim, é possível também acessar à direita na rua Madre Leonie, logo após a trincheira da Avenida Nossa Senhora da Luz, em seguida nas ruas Monte Castelo, Nossa Senhora da Luz e Fagundes Varella. Depois, é necessário cruzar sob a Linha Verde, na trincheira da rua Fúlvio José Alice, que dá acesso ao Bairro Alto ou à rua Konrad Adenauer.

