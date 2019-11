Nesta sexta-feira (15) é Feriado da Proclamação da República – sabe do que se trata? Então clica aqui e fique por dentro. Quem precisa de serviços municipais precisa ficar atento ao que abre e ao que fecha neste dia. Alguns serviços estaduais já estão com funcionamento restrito. Saiba quais deles.

Unidades administrativas e de atendimento nas Ruas da Cidadania das Regionais estarão fechadas nesta sexta-feira (15). A prefeitura divulgou horários de todos os seus serviços. Confira a seguir:

Transporte e urbs

Ônibus

Transporte coletivo terá tabela horária de domingo nesta sexta-feira (15/11).

Linha Turismo

O serviço vai operar normalmente, com tabela de domingo e feriado.

Mercados públicos

Arcadas São Francisco

Fechado.

Arcadas Pelourinho

Aberto na sexta-feira (15/11) e no sábado (16/11).

Sanitários funcionam normalmente.

Mercado Municipal Capão Raso

Sexta-feira (15/11) – funciona das 10h às 20h

Sábado (16/11) – funciona das 9h às 21h.

Mercado Central – Matriz

Sexta-feira (15/11) – fechado

Sábado (16/11) – funciona das 9h às 18h.

Estacionamento Rui Barbosa

Sexta-feira (15/11) – Fechado

Sábado (16/11) – funciona das 7h às 20h

Mercado Municipal

Sexta (15/11) – Aberta das 9h às 18h.

Sábado (16/11) – Aberta das 9h às 18h.

Domingo (17/11) – Aberta das 9h às 13h.

Armazéns da Família

Sexta-feira (15/11) – fechado.

Sábado (16/11) – fechado.

Domingo (17/11) – fechado.

Mercado Regional Cajuru

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 7h às 14h.

Sábado (16/11) – atendimento das 7h às 18h.

Domingo (17/11) – atendimento das 7h às 12h.

Educação

Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) – Fechados na sexta-feira (15/11). Atividades serão retomadas na segunda-feira (18/11).

Programa Comunidade Escola – Sem programação no fim de semana do feriado.

Faróis do Saber – Fechados.

Atrativos e atendimento turístico

Museu de História Natural do Capão da Imbuia – Funciona na sexta (15/11), no sábado (16/11) e domingo (17/11), das 9h às 17h.

Jardim Botânico – Aberto das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações funciona das 9h às 17h, com último acesso às 16h30.

Passeio Público – Aberto das 6h às 20h.

Zoológico de Curitiba – Aberto das 10h às 16h30.

Memorial Árabe – Fechado.

Bosque Alemão – Aberto.

Casa Encantada do Bosque Alemão – Aberta no feriado (15/11), sábado (16/11) e domingo (17/11), das 9h às 17h, com contação de histórias às 11h, 14h e 16h para toda a comunidade.

Bosque Zaninelli/Unilivre – Aberto.

Parque São Lourenço – Aberto.

Ópera de Arame e Parque das Pedreiras – Aberto. Pode ocorrer o fechamento sem aviso prévio.

Parque Tanguá – Aberto.

Parque Tingui – Aberto.

Parque Barigui – Aberto.

Bosque Reinhard Maack – Aberto das 8h às 18h. Em caso de chuva, pode acontecer fechamento sem aviso prévio.

Torre Panorâmica – Aberta todos os dias, das 10h às 19h, com venda de ingressos até 18h30.

Lojas #CuritibaSuaLinda

Palacete Wolf

Sexta-feira (15/11) – Fechada.

Sábado (16/11) – Aberta das 9h às 13h.

Domingo (17/11) – Aberta das 9h às 14h.

Torre Panorâmica

Sexta-feira (15/11) – Aberta das 12h às 18h.

Sábado (16/11) – Aberta das 10h às 18h.

Domingo (17/11) – Aberta das 10h às 18h.

David Carneiro

Fechada.

Atendimento ao Turista

Horário de atendimento dos pontos de atendimento ao turista:

– Torre Panorâmica dos Mercês – das 10h às 19h.

– Jardim Botânico – das 9h às 18h.

– Aeroporto Afonso Pena – das 8h às 17h.

– Rodoviária – das 9h às 18h.

Saúde

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na sexta-feira (15/11).

Caps

Fecham na sexta-feira (15/11), com exceção dos Caps III, que atenderão apenas pacientes que estão em leito.

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns

Aberto 24 horas.

Maternidade Bairro Novo

Aberta 24 horas.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

Unidades de abastecimento

Restaurantes Populares

Sexta-feira (15/11) – fechado.

Sábado (16/11) – fechado.

Domingo (17/11) – fechado.

Feiras Livres Diurnas

Sexta-feira (15/11) – atendimento normal.

Sábado (16/11) – atendimento normal.

Domingo (17/11) – atendimento normal.

Feiras Livres Noturnas

Sexta-feira (15/11) – atendimento normal.

Sábado (16/11) – não funcionam.

Domingo (17/11) – não funcionam.

Feiras Gastronômicas

Sexta-feira (15/11) – atendimento normal.

Sábado (16/11) – atendimento normal.

Domingo (17/11) – não funcionam.

Feiras Orgânicas

Sexta-feira (15/11) – atendimento normal.

Sábado (16/11) – atendimento normal.

Domingo (17/11) – não funcionam.

Programa Nossa Feira

Sexta-feira (15/11) – atendimento normal.

Sábado (16/11) – não funcionam.

Domingo (17/11) – não funcionam.

Sacolão da Família

– Sacolão Bairro Novo

Sexta-feira (15/11) – fechado.

Sábado (16/11) – fechado.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – fechado.

– Sacolão Boa Vista

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 8h às 13h.

Sábado (16/11) – atendimento das 8h às 13h.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – atendimento das 8h às 19h.

– Sacolão Boqueirão

Sexta-feira (15/11) – fechado.

Sábado (16/11) – atendimento das 8h às 18h.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – atendimento das 8h30 às 20h.

– Sacolão Carmo

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

Sábado (16/11) – atendimento das 8h às 19h30.

Domingo (17/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

Segunda (18/11) – atendimento das 9h às 19h30.

– Sacolão Fazendinha

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 8h às 20h15

Sábado (16/11) – atendimento das 8h às 19h15

Domingo (17/11) – fechado

Segunda (18/11) – atendimento das 9h às 20h15.

– Sacolão Jardim Paranaense

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

Sábado (16/11) – atendimento das 8h30 às 19h.

Domingo (17/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

Segunda (18/11) – atendimento das 8h30 às 19h.

– Sacolão Osternack

Sexta-feira (15/11) – fechado.

Sábado (16/11) – fechado.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – fechado.

– Sacolão Pinheirinho

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 9h às 20h30.

Sábado (16/11) – atendimento das 9h às 20h.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – atendimento das 9h às 20h30.

– Sacolão Santa Cândida

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 9h às 18h.

Sábado (16/11) – atendimento das 8h às 14h.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – atendimento das 9h às 20h.

– Sacolão Santa Efigênia

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

Sábado (16/11) – atendimento das 9h às 18h30.

Domingo (17/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

Segunda (18/11) – atendimento das 9h às 18h30.

– Sacolão Santa Felicidade

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

Sábado (16/11) – atendimento das 9h às 19h.

Domingo (17/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

Segunda (18/11) – atendimento faz 9h às 19.

– Sacolão Rui Barbosa

Sexta-feira (15/11) – fechado.

Sábado (16/11) – atendimento das 8h às 18h.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – atendimento das 8h às 19.

– Sacolão Vila Oficinas

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 9h às 17h.

Sábado (16/11) – atendimento das 9h às 13h.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – fechado.

– Sacolão Vila Sandra

Sexta-feira (15/11) – atendimento das 8h às 20h.

Sábado (16/11) – atendimento das 8h às 19h.

Domingo (17/11) – fechado.

Segunda (18/11) – atendimento das 9h às 20h.

Proteção animal

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h30, com acionamento via Central 156.

Limpeza Pública

O funcionamento dos serviços será alterado apenas na sexta-feira (15/11):

Coleta domiciliar (orgânico) – não funciona.

Coleta seletiva – acontece nos setores com frequência de uma vez por semana, às sextas-feiras.

Varrição manual – funcionará no Anel Central (esquema de domingo).

Lixo Tóxico – não funciona.

Câmbio Verde – não funciona.

Demais serviços – não funcionam.

Cemitérios municipais

Funcionam das 9h às 18h. O Serviço Funerário municipal (sepultamentos) tem atendimento ininterrupto.

Procuradoria do Município – Dívida Ativa

Fechada.

Setran

Na sexta-feira (15/11), não haverá fiscalização nas vagas do Estacionamento Regulamentado (EstaR). No sábado, o EstaR volta ao normal, valendo das 9h às 13h.

Em razão do feriado, há novas datas para quem precisar regularizar o aviso de infração emitido pelo EstaR:

Emissão Regularização

8/11/2019 18/11/2019

9/11/2019 18/11/2019

11/11/2019 19/11/2019

12/11/2019 20/11/2019

13/11/2019 21/11/2019

14/11/2019 22/11/2019

Casa da Mulher

Casa da Mulher Brasileira vai funcionar normalmente todos os dias. O funcionamento normal é 24 por dia, todos os dias da semana.

Espaços Culturais

Consulte informações sobre os espaços e programação no site www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br

Funcionamento normal

Teatro Novelas Curitibanas

Teatro do Piá

Teatro Cleon Jacques

Cinemateca

Cine Guarani (Portão Cultural)

Cine Passeio

MuMA (Portão Cultural)

Memorial Polonês (Bosque do Papa)

Memorial Ucraniano (Parque Tingui)

Memorial da Cidade (Centro Histórico)

Circo Zanchettini (Parque Barigui)

Casa Romário Martins

Museu da Fotografia

Casa Hoffmann

Teatro Antônio Carlos Kraide (Portão Cultural)

Museu da Gravura

Funcionam apenas no sábado (16/11)

Bondinho da XV

Casas da Leitura Hilda Hilst, Paulo Leminski e Wilson Bueno

Funciona apenas no domingo (17/11)

Teatro do Paiol

Não funcionam

Gibiteca

Conservatório de MPB

TUC (Teatro Universitário de Curitiba)

Museu de Arte Sacra (em obras de restauração)

Centro de Criatividade (Parque São Lourenço).