Ônibus que circulam entre Curitiba e os municípios da região metropolitana seguirão o horário de sábado, nesta quarta-feira (25). O objetivo, assim como em dias anteriores, é tentar evitar a propagação do coronavírus. A medida também foi adotada em Curitiba nesta quarta-feira.

Segundo a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), que gerencia o transporte público metropolitano, neste dia as saídas serão mais espaçadas, fora do horário de pico, entre 8h e 16h e também após às 20h.

O horário de sábado tem 64% do atendimento em relação aos dias úteis, o que é considerado suficiente para atender a população em tempos de pandemia e isolamento social por conta do risco de propagação do coronavírus. Neste momento, segundo estudo, a procura está 31% menor que o normal.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).