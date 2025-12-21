Ônibus em condições precárias frustram usuários no fim de ano

Com o início do período de férias de fim de ano, o movimento na Rodoferroviária de Curitiba aumenta consideravelmente. Em Curitiba, são esperados mais de 353 mil embarques e desembarques de ônibus entre as festas de Natal e Ano Novo, 10% a mais em relação ao mesmo período do ano passado.
O alto fluxo de passageiros faz com que muitas empresas disponibilizem veículos extras para dar conta da demanda. Apesar do alto fluxo, é imprescindível que as empresas de ônibus garantam segurança e conforto adequado aos passageiros. Porém, nem sempre isso acontece.
O que era para ser uma viagem tranquila em família, virou estresse e descaso. Passageiros da Viação Catarinense reclamam das péssimas condições de viagem. Neste domingo (21/12), quem desembarcou pela manhã na capital paranaense após uma longa viagem que teve origem em Foz do Iguaçu queixou das péssimas condições do veículo.
Banheiros em péssimas condições de higiene, com mau cheiro por todo o veículo, além de vazamento de água do ar condicionado nas poltronas e frio intenso durante a viagem. O trajeto noturno que deveria ser tranquilo acabou se transformando em muitas horas de desconforto. “É a primeira vez que viajo com essa empresa, para nunca mais. Comprei passagens para minha família e gastei mais de R$ 2 mil, contando ida e volta, para uma viagem nessas condições? Nunca mais”, reclamou uma passageira que não quis se identificar.
A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a Viação Catarinense e aguarda um retorno sobre o caso.
Onde reclamar?
Os passageiros podem e devem denunciar qualquer tipo de inconformidade com os serviços oferecidos pelas transportadoras. O primeiro passo é registrar a reclamação ou denúncia diretamente na ouvidoria das empresas.
Em caso de viagens intermunicipais dentro do estado do Paraná, os passageiros podem reclamar dos serviços prestados diretamente no órgão fiscalizador, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR). As reclamações podem ser diversas, tais como: atrasos de horários, falta de cordialidade, excesso de passageiros, extravio de bagagem, negativa de fornecimento de passagem para isentos oficiais (incluindo crianças de até cinco anos de idade, idosos e pessoas beneficiadas pelo Programa Passe Livre), desistência ou transferência de passagem, e até casos de proibição de embarque de passageiros.
É possível ainda fazer denúncias, como: concorrência desleal entre operadoras e transporte clandestino de passageiros.
Como registrar
1 . Reclamações
- Por telefone: ligue para 0800-0410158 e informe o ocorrido. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível 24 horas por dia.
- Por e-mail: registre uma reclamação pelo e-mail reclame@der.pr.gov.br.
- Pela internet: preencha o formulário. É obrigatório informar os dados do reclamante, da prestadora de serviço, da linha, do horário e do veículo (ou preposto reclamado).
Atenção! Reclamações sobre transporte entre diferentes estados devem ser feitas na Ouvidoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).
2. Denúncias:
- Por telefone: ligue para 0800-0410158. O serviço permite anonimato.
Prazo
O retorno ao reclamante leva, em média, 10 dias.
Viagens interestaduais, reclame direto na ANTT
De acordo com a cartilha de Direitos e Deveres dos passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os usuários têm o direito de livre escolha entre as empresas de ônibus. Motoristas, funcionários e fiscais devem tratar os passageiros com respeito e cortesia. Os usuários também têm o direito de receber serviços adequados, como ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao fim da viagem.
Procure a sala de fiscalização da ANTT no Terminal Rodoviário ou entre em contato com a Ouvidoria pelo número 166, envie um e-mail para ouvidoria@antt.gov.br ou acesse o site www.antt.gov.br, na aba “Fale Conosco”.