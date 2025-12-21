Ônibus em condições precárias frustram usuários no fim de ano

Com o início do período de férias de fim de ano, o movimento na Rodoferroviária de Curitiba aumenta consideravelmente. Em Curitiba, são esperados mais de 353 mil embarques e desembarques de ônibus entre as festas de Natal e Ano Novo, 10% a mais em relação ao mesmo período do ano passado.

O alto fluxo de passageiros faz com que muitas empresas disponibilizem veículos extras para dar conta da demanda. Apesar do alto fluxo, é imprescindível que as empresas de ônibus garantam segurança e conforto adequado aos passageiros. Porém, nem sempre isso acontece.

O que era para ser uma viagem tranquila em família, virou estresse e descaso. Passageiros da Viação Catarinense reclamam das péssimas condições de viagem. Neste domingo (21/12), quem desembarcou pela manhã na capital paranaense após uma longa viagem que teve origem em Foz do Iguaçu queixou das péssimas condições do veículo.

Foto: colaboração.

Banheiros em péssimas condições de higiene, com mau cheiro por todo o veículo, além de vazamento de água do ar condicionado nas poltronas e frio intenso durante a viagem. O trajeto noturno que deveria ser tranquilo acabou se transformando em muitas horas de desconforto. “É a primeira vez que viajo com essa empresa, para nunca mais. Comprei passagens para minha família e gastei mais de R$ 2 mil, contando ida e volta, para uma viagem nessas condições? Nunca mais”, reclamou uma passageira que não quis se identificar.



A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a Viação Catarinense e aguarda um retorno sobre o caso.

Onde reclamar?

Os passageiros podem e devem denunciar qualquer tipo de inconformidade com os serviços oferecidos pelas transportadoras. O primeiro passo é registrar a reclamação ou denúncia diretamente na ouvidoria das empresas.

Em caso de viagens intermunicipais dentro do estado do Paraná, os passageiros podem reclamar dos serviços prestados diretamente no órgão fiscalizador, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR). As reclamações podem ser diversas, tais como: atrasos de horários, falta de cordialidade, excesso de passageiros, extravio de bagagem, negativa de fornecimento de passagem para isentos oficiais (incluindo crianças de até cinco anos de idade, idosos e pessoas beneficiadas pelo Programa Passe Livre), desistência ou transferência de passagem, e até casos de proibição de embarque de passageiros.

É possível ainda fazer denúncias, como: concorrência desleal entre operadoras e transporte clandestino de passageiros.

Como registrar

1 . Reclamações

Por telefone : ligue para 0800-0410158 e informe o ocorrido. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível 24 horas por dia.

: ligue para e informe o ocorrido. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível 24 horas por dia. Por e-mail : registre uma reclamação pelo e-mail reclame@der.pr.gov.br.

: registre uma reclamação pelo e-mail reclame@der.pr.gov.br. Pela internet: preencha o formulário. É obrigatório informar os dados do reclamante, da prestadora de serviço, da linha, do horário e do veículo (ou preposto reclamado).

Atenção! Reclamações sobre transporte entre diferentes estados devem ser feitas na Ouvidoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

2. Denúncias:

Por telefone: ligue para 0800-0410158. O serviço permite anonimato.

Prazo

O retorno ao reclamante leva, em média, 10 dias.

Viagens interestaduais, reclame direto na ANTT

De acordo com a cartilha de Direitos e Deveres dos passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os usuários têm o direito de livre escolha entre as empresas de ônibus. Motoristas, funcionários e fiscais devem tratar os passageiros com respeito e cortesia. Os usuários também têm o direito de receber serviços adequados, como ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao fim da viagem.



Procure a sala de fiscalização da ANTT no Terminal Rodoviário ou entre em contato com a Ouvidoria pelo número 166, envie um e-mail para ouvidoria@antt.gov.br ou acesse o site www.antt.gov.br, na aba “Fale Conosco”.



