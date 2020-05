Um ônibus articulado da linha Itaperuçu/Curitiba pegou fogo na manhã desta terça-feira (19), por volta das 6h, na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Cerca de 100 passageiros estavam no veículo e ficaram muito assustados.

Segundo o motorista, o pneu direito traseiro estourou e provocou o incêndio. Ninguém saiu ferido, mas deixou o trânsito lento na região.

Em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, o motorista percebeu que o pneu direito havia estourado e parou no acostamento. Na sequência, os passageiros desceram para esperar outro ônibus, quando começou a pegar fogo na roda que estava com problema.

As chamas logo chegaram na estrutura metálica e consumiu todo o veículo, que teve perda total. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio e o trabalho durou praticamente uma hora.

Enquanto os bombeiros agiam no combate ao fogo, o trânsito na Rodovia dos Minérios sentido Curitiba ficou lento, mas não foi fechado. Já os passageiros que acompanharam todo o incidente, embarcaram em um outro ônibus com destino à Praça 19 de Dezembro, no Centro de Curitiba.

