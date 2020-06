Os ônibus de Curitiba não vão mais parar nos pontos ou estações-tubo quando atingirem a metade da capacidade de passageiros. A medida será aplicada a partir desta segunda-feira (15), pela Urbs, para ajudar a conter o contágio por coronavírus. Nos últimos dias, segundo os boletins da Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos e de óbitos têm avançado na capital.

Segundo a prefeitura, o distanciamento social entre os passageiros é necessário neste momento e precisa ser intensificado. Os ônibus já estavam saindo com lotação máxima de 50% dos principais terminais, mas, de acordo com a Urbs, acabavam enchendo durante o percurso.

“Para evitar que isso ocorra, agora os motoristas estão autorizados a não parar se já estiverem com 50% de lotação. É uma medida necessária e que vai ter que contar com a paciência do passageiro, que vai ter que se programar para esperar pelo próximo ônibus”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Ainda segundo o presidente da Urbs, o monitoramento do comportamento das linhas é permanente e o reforço da frota é gradual.

Para evitar aglomeração, a Urbs já tomou uma série de medidas no transporte coletivo. Todos os terminais têm marcações para que os passageiros mantenham o distanciamento de no mínimo 1,5 metro e distribuição de folders com orientações de como prevenir a doença.

Grupos de risco também só devem utilizar o sistema de transporte em caso de necessidade e de preferência fora do horário de pico. Cartazes, faixas e painéis eletrônicos nos ônibus também trazem informações sobre a prevenção da covid-19.

Fiscais e agentes da Guarda Municipal fazem o trabalho de orientação, que ganhou também o apoio do Exército desde o último dia 14 de maio.

Distribuição da frota

Na semana passada, a Urbs fez mais um reforço de frota. Foram colocados mais cinco ônibus biarticulados na linha Pinheirinho-Rui Barbosa, a partir das 17h, além de mais veículos nas linhas Rio Bonito, Rio Bonito – CIC e Dalagassa. Somente na linha Pinheirinho-Rui Barbosa, a frota será ampliada em 33%.

Com a reabertura dos shoppings, no final de maio, a Urbs ampliou de 65% para 80% o uso da frota. A demanda diária de passageiros tem mantido a média de 290 mil pessoas. Esse número, segundo a Urbs, é 62% abaixo do período antes da pandemia.

Inter 2

A linha Inter 2 passou a funcionar com 100% da frota nos dias úteis. As linhas expressas Pinheirinho-Rui Barbosa, Santa Cândida-Capão Raso e Circular Sul operam com 90% da capacidade nos horários de maior movimento e as linhas alimentadoras, que atuam na região Sul da cidade, trabalham com 100% no horário de pico. Também foi feito o reforço na linha Boqueirão-Centro Cívico nos picos da manhã e da noite.