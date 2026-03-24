Ônibus atinge poste, arrasta fiação e provoca apagão em Curitiba

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Um ônibus metropolitano da linha Guaraituba/Cabral colidiu com um poste na Avenida Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (24/03). Dez pessoas estavam a bordo no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido.

Segundo informações divulgadas no telejornal Meio Dia Paraná, da RPC TV, o impacto contra o poste acabou puxando a fiação elétrica da região e danificou dois transformadores instalados ao longo da avenida.

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Com os danos na rede, parte da região ficou sem fornecimento de energia. Equipes da Copel foram acionadas e trabalham para restabelecer o serviço.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O motorista informou que não foi fechado por outros veículos. A colisão ocorreu em um trecho de faixa exclusiva destinada ao transporte coletivo.