No Bacacheri

Ônibus atinge poste, arrasta fiação e provoca apagão em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 24/03/26 13h31
Ônibus colidiu com poste na faixa exclusiva. Foto: Reprodução.

Um ônibus metropolitano da linha Guaraituba/Cabral colidiu com um poste na Avenida Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (24/03). Dez pessoas estavam a bordo no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido.

Segundo informações divulgadas no telejornal Meio Dia Paraná, da RPC TV, o impacto contra o poste acabou puxando a fiação elétrica da região e danificou dois transformadores instalados ao longo da avenida.

+ Leia mais

Com os danos na rede, parte da região ficou sem fornecimento de energia. Equipes da Copel foram acionadas e trabalham para restabelecer o serviço.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O motorista informou que não foi fechado por outros veículos. A colisão ocorreu em um trecho de faixa exclusiva destinada ao transporte coletivo.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google