O “ciclone bomba” que passou por Curitiba na última terça-feira (30) causou muitos prejuízos e deixou milhares de famílias sem luz. Em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, os fortes ventos arrasaram a Chácara São Francisco de Assis da ONG Associação do Amigo Animal, que abriga cerca de mil cachorros, todos resgatados após maus-tratos e abandono. Ao todo, o prejuízo passa de R$ 20 mil reais. E para reconstruir as diversas estruturas destruídas, a ajuda de voluntários e as doações, são fundamentais. (VEJA VÍDEO E FOTOS ABAIXO)

“(O ciclone) fez voar telhados inteiros de alguns canis, por cima das casinhas dos cachorros. Quebrou parte do telhado do barracão da ração e da copa dos voluntários, onde entrou bastante água, mas, por graças, não molhou a ração que estava no outro extremo! Quebraram e caíram alguns muros, árvores e várias casinhas dos cachorros. Encharcou muitos tapetes e cobertores dos animais. E muita sujeira que formou”, contou a voluntária Karol Targas Colnaghi, que ainda revelou que felizmente, nenhuma pessoa ou animal ficou ferido no local.

“A dona Júlia (que vive na chácara) ficou na tempestade pra socorrer os cachorros dos escombros, gritando por socorro, num local totalmente remoto. Desespero total! Já estava sem luz, desde antes da tempestade e está sem energia até hoje. Ela não pôde nem tomar um banho quentinho, depois disto”, disse Karol.

De acordo com a voluntária, a ONG que foi fundada há mais de 20 anos e que mantém os animais com muito amor, já vinha enfrentando dificuldades desde o início da pandemia, isso porque, a instituição sobrevive graças aos bingos beneficentes, doações e com os cupons fiscais que são cadastrados no Nota Paraná – fontes de renda que foram impactadas e diminuíram com a quarentena e o isolamento social. Situação que faz com que os reparos dos estragos provocados pelo ciclone fiquem ainda mais pesados para a Amigo Animal, que pede socorro.

“Precisamos de doações, voluntários para a mão de obra na reconstrução, compartilhamentos e muita oração. E também, material de construção, produtos de limpeza, tapetes, cobertores, valores e ração, sempre! São consumidos 300 kg de ração por dia. As pessoas também podem ajudar doando qualquer tipo de ‘usados’ para a Loja das Pulgas, brechó mantido pela ONG”, explica Karol.

Como ajudar?

Para contribuir com a reconstrução da chácara ou com manutenção dos cães, a dica é entrar em contato com a ONG Amigo Animal pelo Instagram @amigoanimalpr, para combinar a entrega de ração, produtos ou os trabalhos voluntários. Também é possível ajudar comprando números da rifa de diversos eletrodomésticos, que comemora o aniversário da ONG, que está completando 20 anos de formalização e 27 anos de atuação. Já as doações em dinheiro podem ser feitas com depósitos nas contas da instituição:

Associação do Amigo Animal

CNPJ 04.086.238/0001-32.

Banco Itaú – Agência 0255 CC 33.336-1

Banco do Brasil – Agência 1518-0 CC 14.938-1

Banco Bradesco – Agência 2015 CC 19534-0

Caixa Econômica Federal – Agência 1525 Poupança 2774-9 Operação 013

Pelo Instagram da ONG também é possível conhecer os lindos cães – filhotes e adultos – que estão disponíveis para adoção.

Veja fotos da destruição causada pelo ciclone