Obras na BR-376 provocam bloqueios a partir desta segunda-feira

A BR-376 terá interdições parciais para a realização de obras a partir desta segunda-feira (22). Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, as equipes farão intervenções no pavimento da pista sentido Santa Catarina, na altura do km 639, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba. Os trabalhos devem seguir de forma ininterrupta até o dia 7 de junho.

De acordo com a Arteris, a operação será feita para manutenção do trecho que vai do km 639,6 ao km 639,8 e será dividida em três etapas: a primeira, entre os dias 22 e 26 de maio, irão ocorrer nos primeiros 100 metros da via com interdição da faixa direita.

Já a segunda etapa, entre os dias 29 de maio e 1 de junho, consiste na intervenção a faixa esquerda na totalidade do trecho em obra.

A terceira fase será feita nos 100 metros posteriores, dentro do perímetro, novamente na faixa direita, do dia 5 ao dia 7 de junho.

A concessionária orienta que os motoristas devem ficar atentos a sinalização indicativa e respeitar os limites de velocidade no local. A direção defensiva nesses locais é essencial para segurança dos usuários e dos trabalhadores que atuam nas obras.

