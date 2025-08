Obras na BR-277 causam fila quilométrica sentido interior do PR

Quem pretende passar pela BR-277 saindo de Curitiba com sentido ao interior, deve se preparar para enfrentar congestionamento em Campo Largo, na região metropolitana. De acordo com a Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, no início da tarde deste sábado (02), uma fila de 10 quilômetros foi registrada a partir do km 119.

Segundo a concessionária, a região passa por uma segunda etapa de obras no asfalto o que causou estreitamento da faixa da direita, com interdição parcial. A estimativa é de que motoristas levem cerca de uma hora para passarem pelo trecho.

+ Leia mais: Carreta tomba na BR-116 e pista é parcialmente interditada na Grande Curitiba

De acordo com a concessionária, as obras iniciaram às 20h, na sexta-feira (1°) e deve terminar às 5h, na segunda-feira (04). Ou seja, atenção de quem passa pela região deve ser redobrada durante todo o fim de semana.

“Começou no fim da semana passada, mas somente nos fins de semana que ocorre para evitar grandes filas”, afirma a concessionária.