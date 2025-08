Carreta tomba na BR-116 e pista é parcialmente interditada na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma carreta tombou no fim da manhã deste sábado (02) na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Devido ao acidente, a rodovia está parcialmente interditada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 33, sentido São Paulo. Apenas uma pessoa ficou com ferimentos leves.

+ Viaduto do Tarumã: começa concretagem em mega obra da Linha Verde

Conforme a corporação, a interdição parcial permanecerá até chegada dos guinchos. É necessário redobrar a atenção ao passar pelo local.