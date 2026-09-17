Obras fecham ruas e mudam trânsito em bairros de Curitiba nesta quinta-feira (17)

Intervenções de pavimentação, obras de drenagem e trabalhos no sistema de transporte coletivo alteram a rotina de motoristas em diferentes bairros de Curitiba na tarde desta quinta-feira (17).

Com interdições parciais e totais, a orientação aos condutores é de que planejem os deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas nos trechos afetados.

No Capão da Imbuia, a Rua Osmário de Lima está com o acesso bloqueado na esquina com a Rua Victório Vizinoni desde esta quinta-feira (17/9). A interdição é necessária para a execução de serviços de desobstrução e requalificação do sistema de drenagem de águas pluviais. A previsão é de que a alteração no tráfego siga até a próxima terça-feira (22/9). Motoristas devem optar por caminhos alternativos pela região.

No Campina do Siqueira, a Rua Major Heitor Guimarães teve as quatro faixas de circulação liberadas entre as ruas Ângela Ganz e Mário Tourinho após a finalização de um trecho de pavimentação. No entanto, devido ao avanço das obras do Novo Inter 2, duas faixas à esquerda estão interditadas ao longo de 450 metros, entre as ruas Princesa Izabel e Ângela Ganz. A faixa da direita segue aberta aos veículos. O bloqueio parcial começou na última quarta-feira (16/9) e tem duração prevista de 30 dias, restando 29 dias para a conclusão do período estimado.

Obras e pavimentação em Curitiba

No Santa Quitéria, a Rua Dom Orione começou a passar por serviços de reciclagem no pavimento em uma extensão de 1.500 metros, no trecho compreendido entre as ruas Delegado Trindade e Francisco Klemtz. Os trabalhos tiveram início nesta quinta-feira (17/9) e podem provocar interdições temporárias e alterações pontuais no fluxo de veículos. A recomendação é de atenção redobrada à sinalização do local.

No Pinheirinho, os trabalhos de manutenção viária ocorrem na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão, no segmento entre as ruas Nossa Senhora do Sagrado Coração e João Lemos dos Santos. A reciclagem abrange um trecho de 340 metros e teve início na última quarta-feira (16/9). Condutores e pedestres devem prestar atenção à movimentação de máquinas pesadas e operadores na pista.

Na Barreirinha, a Rua Augusto dos Anjos está em obras desde terça-feira (15/9), no trecho de 990 metros situado entre as ruas Rodolpho Nunes Pereira e Charles Darwin. O serviço de recuperação do pavimento pode gerar bloqueios temporários e alterações no sentido de circulação.

Além dessa intervenção, a Rua Platão recebe melhorias a partir desta sexta-feira (18/9), no trecho entre as ruas Rubens Maister e Professor Guilherme Butler, bem como em extensões das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos (entre a Rua Platão e a Rua Savigny). Os serviços abrangem cerca de 340 metros.