Obras em mega avenida Transpinhais entra em nova etapa

Quem passa pelos bairros Jardim Amélia e Vargem Grande, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, vai precisar de paciência nos próximos dias. A empreiteira responsável pela mega obra das Transpinhais iniciou uma nova etapa, com bloqueios que vão mexer com o trânsito da região.

De 26 a 31 de maio, um trecho da Rua João Wilker Rodrigues (do início do viaduto até a R. Nauza Alves), no Jardim Amélia, estará totalmente bloqueado. Já entre 26 de maio e 4 de junho, é a vez da Rua Carlos Drummond de Andrade (entre a R. Casimiro de Abreu e R. Joaquim Nabuco), no bairro Vargem Grande, ficar interditada.

+ Leia mais: Projeto em Curitiba quer proibir consumo de cigarros em parques infantis

E não é só isso. Nos arredores da João Wilker Rodrigues, o acesso fica restrito a moradores em pontos da R. João Mendes Batista, na alça para o Jardim Amélia e na R. Nauza Alves. A situação se repete na Carlos Drummond de Andrade, com acesso limitado a moradores até a Rua Casimiro de Abreu, que também tem restrição no intervalo até a Rua Clóvis Beviláqua.

Para esta semana, a empresa contratada por licitação vai executar travessias de drenagem na Av. Ayrton Senna da Silva, continuar a drenagem na Rua João Wilker Rodrigues e iniciar a terraplenagem da nova pista que dará continuidade à Ayrton Senna, atrás da subestação da Copel.

O que é a Transpinhais

A Transpinhais é um dos carros-chefe do programa Avança Pinhais, que está injetando R$ 300 milhões em obras pela cidade. O projeto contempla aproximadamente 4,3 quilômetros de nova infraestrutura viária ao longo da linha férrea. Uma parte (1,72 km) fica na margem da ferrovia junto à Av. Ayrton Senna da Silva, enquanto outra (2,57 km) ladeia a linha férrea junto das Ruas Carlos Drummond de Andrade, Carlos Poulhmann e João Wilker Rodrigues.

+ Saiba também: Imobiliária de Curitiba faz sucesso com “tiradas” engraçadas em placas

Além da terraplanagem e drenagem pluvial, a obra inclui pavimentação asfáltica, meio-fio, sinalização viária, iluminação pública e rede de distribuição urbana de energia elétrica. Também estão previstas calçadas, acessibilidade, paisagismo e a revitalização da ponte sobre o Rio Palmital. Para deixar a cidade ainda mais bonita, o pacote inclui revitalizações e a criação de parques lineares.