Obras de substituição de placas de concreto vão desativar as estações-tubo Guadalupe sentido Boqueirão e Círculo Militar/Tibagi sentido Pinheirinho a partir desta quinta-feira (22). O serviço nas duas estações deverá durar aproximadamente 21 dias.

Com a desativação, os passageiros que utilizam o ponto do Guadalupe sentido Boqueirão para as linhas 256-Barreirinha/Guadalupe e 505-Boqueirão/Centro Cívico deverão fazer o embarque e o desembarque na estação Guadalupe/João Negrão, onde para o ônibus 507-Sítio Cercado sentido Boqueirão.

Já para os passageiros que utilizam a estação Círculo Militar/Tibagi para as linhas x-35 Pinheirinho/Prefeitura e 700-Pinheirinho/Cabral devem utilizar a estação Círculo Militar/Tibagi para embarque e desembarque.

