Trânsito em Curitiba: obra para bloqueio definitivo de trecho de avenida começa hoje

Motoristas, pedestres e usuários de ônibus enfrentam a partir de desta terça-feira (18) mudanças significativas no trânsito de Curitiba. O principal impacto é o fechamento definitivo de um trecho da Avenida Sete de Setembro, no Centro, que ganha um calçadão no lugar da via para carros. Além disso, outras seis regiões da cidade têm interdições, desvios e alterações de sentido que devem afetar a rotina de deslocamento. As obras fazem parte dos projetos BRT Leste-Oeste e Novo Inter 2, com prazos que variam de dois a três meses.

Avenida tem fechamento definitivo em trecho no Centro

Trecho da via lenta da Avenida Sete de Setembro será fechado definitivamente hoje para o tráfego de veículos para a implantação de um calçadão e ampliação da Praça Eufrásio Correia. Com a mudança, o condutor que segue pela Avenida Sete de Setembro em direção à Praça do Japão deve obrigatoriamente dobrar à direita na Rua Barão do Rio Branco, acessar a Avenida Visconde de Guarapuava e seguir pela Rua Lourenço Pinto para retornar à Sete de Setembro. A intervenção faz parte das obras do novo BRT Leste-Oeste.

Novo sentido no Portão

As ruas Roberto Christensen e Luiz Delfino passam a operar em sentido único. A Rua Roberto Christensen passa a ter sentido único entre a Rua Jorge Borsatto e a Rua Luiz Delfino. Já a Rua Luiz Delfino opera em sentido único da Rua Roberto Christensen até a Rua Flávio Ribeiro. A alteração conta com sinalização renovada, instalação de dispositivos de segurança e orientação de agentes de trânsito.

Bloqueio total na Avenida Arthur Bernardes no Portão

A Avenida Arthur Bernardes segue totalmente bloqueada entre as ruas João Alencar Guimarães e Major França Gomes, no sentido Portão, para andamento das obras do novo Inter 2. Restam 59 dias de intervenção no local. O desvio indicado para os veículos é dobrar à direita na Rua João Alencar Guimarães, acessar a Rua Coronel Airton Plaisant, virar à direita na Rua Major França Gomes e retornar à Avenida Arthur Bernardes. O tráfego local para moradores está mantido conforme as condições de segurança.

Interdição da faixa exclusiva de ônibus no Campina do Siqueira

A faixa exclusiva de ônibus da Rua General Mário Tourinho está bloqueada no trecho entre a Rua Major Heitor Guimarães (após o retorno) e a Rua Saldanha Marinho. A interdição dura 60 dias, faltante ainda 59 dias de trabalhos para a pavimentação do projeto Novo Inter 2. Durante esse período, os ônibus circulam na mesma pista destinada aos demais veículos. O ponto de parada próximo ao cruzamento com a Rua Saldanha Marinho está desativado temporariamente para a linha 020 – Interbairros II (H). A opção para os passageiros é utilizar os pontos localizados perto da Avenida Vicente Machado ou da Rua Ferdinando Darif.

Interdição parcial diária no Xaxim

A Rua Torquato Tasso tem bloqueio de trânsito entre a Rua Barão de Santo Ângelo e a Rua Primeiro de Maio. A interdição ocorre diariamente, das 7h30 às 18h, com previsão de duração total de 90 dias (restam 86 dias). Os trabalhos de drenagem, pavimentação e paisagismo fazem parte das obras das Trincheiras da Estação Vila São Pedro. O acesso de residentes e comerciantes está mantido. A orientação aos motoristas é desviar pelas ruas paralelas Rudyard Kipling e Hermenegildo Bonat.

Ocorrências em andamento

Bloqueio de longa duração no Hauer

A Rua Oliveira Viana permanece interditada no trecho entre as ruas Alcino Guanabara e Waldemar Kost. Iniciada em 28 de julho com previsão de durar três meses, a obra entra na fase final, com cerca de 70 dias restantes para a conclusão dos serviços de escavação, terraplenagem e pavimentação em concreto do Novo Inter 2. A recomendação aos motoristas é buscar a Rua Padre Dehon ou vias paralelas para acessar o bairro. Moradores mantêm direito de acesso à região.

Transporte coletivo

Desvio de itinerário de quatro linhas no Portão Em razão do bloqueio na Avenida Arthur Bernardes, o itinerário de quatro linhas de ônibus foi alterado provisoriamente:

023 – Inter 2 (AH)

024 – C. Raso/C. Siqueira

702 – Caiuá/Cachoeira

X36 – Ref. Guadalupe/Fazendinha