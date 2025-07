Obras bloqueiam rua no bairro Xaxim a partir desta quarta-feira (16); Desvios?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Parte da rua Gabriel Frecceiro de Miranda, no bairro Xaxim, está bloqueada a partir desta quarta-feira (16) para obras do Novo Inter 2. O trecho interditado fica entre as ruas Professor Narciso Mendes e Capitão Doutor Antônio José. Os serviços seguem até a próxima quarta-feira (23).

A intervenção inclui escavação e recomposição do pavimento e integra o Lote 3.1 do Novo Inter 2. Após essa etapa, novas obras podem ser iniciadas na região, o que pode causar alterações adicionais no tráfego.

O local está devidamente sinalizado com placas e barreiras refletivas para garantir a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas.

Rota alternativa

Como alternativa, os motoristas podem utilizar as ruas Eurico Fonseca dos Santos e Leôncio Derosso, que são paralelas à via bloqueada. Também é possível acessar essas ruas pelas transversais Capitão Doutor Antônio José (ao sul) e Aníbal Requião (ao norte). Confira o desenho no mapa abaixo:

Croqui com as alternativas de trânsito. Imagem: Prefeitura de Curitiba.

Novo Inter 2

Com mais de 40 km de itinerário nos sentidos horário e anti-horário, o Novo Inter 2 terá impacto direto em 28 bairros, atendendo aproximadamente 580 mil moradores. Atualmente, cinco dos sete lotes de obras estão em execução.

O projeto, voltado à requalificação da segunda maior linha de ônibus de Curitiba, conta com investimento de US$ 106,7 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de US$ 27,1 milhões em contrapartida da Prefeitura de Curitiba.

