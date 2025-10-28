Obra para dar fim a alagamentos impacta trânsito no Rebouças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem costuma passar pela Rua Brasílio Itiberê, no Rebouças, vai precisar ter um pouquinho de paciência nas próximas semanas. A partir das 9h desta quarta-feira (29/10), uma das quatro faixas da via será bloqueada para obras emergenciais de drenagem. O trecho afetado fica na esquina com a Rua Piquiri, e os trabalhos devem seguir até 14 de novembro.

A intervenção vai ser realizada pelas equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), que vão trabalhar diariamente das 9h às 16h30. O objetivo é melhorar o escoamento de água dos imóveis na quadra entre a Piquiri e a João Negrão, onde uma obstrução na tubulação tem causado problemas.

+ Leia mais Vai faltar luz em quase 400 imóveis de Curitiba nesta quarta-feira

No local, serão implantados 50 metros de tubos de concreto com 0,60 metro de diâmetro, aumentando a capacidade de drenagem da região. Tudo para evitar que os aguaceiros de verão causem dor de cabeça para os moradores e comerciantes da área.

“Esses serviços são executados continuamente pela Prefeitura para garantir a eficiência da drenagem urbana, especialmente neste período que antecede as chuvas de verão”, destaca o engenheiro João Vidal Filho, do Departamento de Pontes e Drenagem.

Para quem vai passar pela região, a dica é redobrar a atenção. O trecho estará sinalizado, e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar os motoristas.

A intervenção faz parte das ações preventivas da Prefeitura para manter o sistema de drenagem funcionando bem e diminuir o risco de alagamentos nos bairros. O serviço integra o PRO Curitiba, o maior programa de obras da história da cidade, que soma R$ 6 bilhões em investimentos em infraestrutura, pavimentação, drenagem e mobilidade urbana.