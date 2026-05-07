Obra no Contorno Sul rompe rede da Sanepar e afeta abastecimento em Curitiba

Uma rede de distribuição de água que atende a região sul de Curitiba foi danificada nesta quinta-feira (07/05). De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o rompimento aconteceu durante obras da concessionária Via Araucária na BR-376, no Contorno Sul.

Com a rede danificada, os bairros Tatuquara, Campo do Santana, Umbará e Cidade Industrial de Curitiba podem ficar sem água ou ter o abastecimento afetado. Equipes realizam um conserto emergencial. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até as 10h desta sexta-feira (08/05).

Segundo a Sanepar, essa é a terceira vez que ocorre o rompimento da rede de grande porte responsável pelo transporte de água da Estação de Tratamento Passaúna para os reservatórios da região.

A companhia acrescenta que realizou reuniões com a concessionária para discutir os últimos rompimentos e estuda acionar a empresa.

O que diz a Via Araucária

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a Via Araucária informou que está apurando os fatos e segue em contato com os órgãos envolvidos para um levantamento técnico detalhado.

A concessionária acrescentou que as obras são executadas com base em projetos estruturados, planejamento técnico e cadastros de redes existentes.

Número da Sanepar

Consumidores que precisarem entrar em contato com a Sanepar podem buscar atendimento pelo telefone 0800 200 0115, pelo WhatsApp (41) 99544-0115 ou pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.