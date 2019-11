A Rua Voluntários da Pátria, no Centro, passa por uma completa transformação. Em pedra, as calçadas e o pavimento da via ganham um novo rosto dia após dia. Na próxima segunda-feira (18), a partir das 9h, começa nova etapa da obra com o início da implantação do cruzamento elevado no encontro com a Rua Emiliano Perneta.

Acompanhando o projeto de revitalização da Voluntários da Pátria, toda a esquina ficará no mesmo nível do calçamento, gerando mais segurança e melhor convivência entre pedestres e veículos. Para que as obras sejam feitas, será necessário que o trânsito na Rua Emiliano Perneta seja interrompido parcialmente, com apenas uma das pistas liberada ao tráfego de veículos.

A previsão é de que os trabalhos durem 20 dias.

Os serviços serão feitos em partes para evitar a interrupção total do trânsito. Com uma das pistas bloqueadas, é feita a fresagem do pavimento existente e preparado o canteiro para receber o concreto da estrutura de elevação da via. O material tem seu tempo de cura e, passado este período, o trabalho pode ser concluído. Só depois de finalizado, o serviço seguirá para outra pista.