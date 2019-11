Um caminhão-caçamba sem motorista derrubou um muro e invadiu uma casa no bairro Pilarzinho, em Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 12h30. Segundo as primeiras informações, o motorista saiu do veículo para buscar uma marmita e quando se deu conta o caminhão já havia descido a rua e invadido uma casa vizinha. Ninguém ficou ferido.

Em entrevista ao Meio-Dia Paraná, o motorista, identificado apenas como Júnior, contou que o caminhão não apresentava nenhum problema mecânico. “O caminhão é novo e estava com o freio estacionário ‘batido’, além da marcha engatada. Ele desceu engatado, tranqueando. Acho que alguém tentou mexer nele”, disse o motorista, que é morador da região.

Não havia ninguém na casa no momento do acidente. Os moradores saíram minutos antes.