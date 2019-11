O ex-vereador de Rio Branco do Sul, Ariel Ribeiro de Cristo, 46 anos foi preso no começo da noite desta quinta-feira (14) por suposto estupro de vulnerável. Ele já havia sido preso pela Polícia Civil do município que fica na Região Metropolitana de Curitiba em maio deste ano pelo mesmo crime, mas foi solto pela Justiça.

Na sequencia, teve a prisão decretada e estava foragido. Ao ser detido Ariel Ribeiro estava em posse de um documento de identidade falso. O ex-vereador encontra-se recolhido a Delegacia de Vigilância e Captura de Curitiba.