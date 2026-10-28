Obra fecha trecho da BR-277 e travessia no Cajuru entre quarta e quinta-feira

Quem precisa passar pela BR-277 ou circular pelo bairro Cajuru durante a noite deve ficar atento às mudanças no trânsito. A rodovia terá trechos bloqueados a partir das 23h desta quarta-feira (28) até as 6h de quinta-feira (29) para que as equipes de obras façam a instalação de pesadas vigas no viaduto sobre a Avenida do Trabalhador, na altura do km 79.

Durante o período de trabalho pesado, motoristas que seguem no sentido Litoral do Paraná não conseguirão passar pela pista principal da rodovia. Além disso, a própria Avenida do Trabalhador, no ponto em que passa por baixo da estrutura do viaduto, estará totalmente interditada para garantir a segurança de quem circula pela região.

Para evitar maiores transtornos e não travar o fluxo na saída de Curitiba, o tráfego de veículos será desviado inteiramente para a via marginal da BR-277. A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade com antecedência ao se aproximarem da área e fiquem de olho nas placas de sinalização.

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Vale lembrar que o cronograma do trabalho depende do tempo limpo: caso chova forte no trecho ou haja instabilidade no clima, a operação pode ser adiada ou reagendada de última hora pela concessionária responsável. Funcionários da EPR Litoral Pioneiro estarão espalhados pelo local para orientar o tráfego e sinalizar os pontos de desvio.

Para quem vai encarar o trecho no horário das obras, a dica é sair de casa com alguns minutos de antecedência e manter o cuidado redobrado ao passar pela marginal. Caso precise de suporte ou queira saber sobre as condições do trecho em tempo real, a concessionária atende pelo telefone de emergência gratuito 0800 277 0153.