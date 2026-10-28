Rua de Curitiba terá bloqueio por 90 dias a partir desta quinta; veja desvios

A partir das 9h desta quinta-feira (29), duas quadras da Rua Dr. Roberto Barrozo, no Vista Alegre, em Curitiba, ficarão bloqueadas pelos próximos três meses (90 dias). O trecho entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme está passando por obras de requalificação dos Lotes 4.1 e 5 (Pacote 1) do Novo Inter 2. O local estará sinalizado e os motoristas devem buscar rotas alternativas, mas o acesso para moradores e comerciantes será garantido.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o tempo de bloqueio poderá ser alterado dependendo das condições climáticas. Será realizada a instalação de fibra óptica, drenagem e pavimentação em concreto no trecho entre a Rua Hugo Simas e a Mateus Leme, em faixa que será exclusiva do transporte coletivo.

Ao mesmo tempo, a partir de quinta, será liberado novamente para o trânsito um trecho da Rua Aristides Teixeira, continuação da Roberto Barrozo, entre a Mateus Leme e a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. Porém, poderá haver bloqueios parciais, na faixa adjacente ao passeio, para a conclusão das novas calçadas. Os serviços serão executados com o trânsito liberado nas demais faixas.

Como desviar

Os motoristas que trafegam pela Roberto Barrozo terão que virar à direita na Rua Nilo Peçanha, e os que estiverem na Nilo Peçanha terão que seguir em frente, podendo utilizar a Rua David Carneiro ou seguir até a Rua Barão de Antonina para ter acesso à Rua Mateus Leme.

As intervenções integram os Lotes 4.1 e 5 (Pacote 1) do Novo Inter 2, que juntos somam 5,2 quilômetros de intervenções. O projeto é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com contrapartida da Prefeitura de Curitiba.

Segundo a administração municipal, já foram executados 18% da totalidade da obra dos lotes. Na Roberto Barrozo, no trecho entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva, foram feitos serviços de drenagem para escoamento de chuvas, implantação de infraestrutura de fibra óptica, pavimentação em concreto e calçadas em concreto do lado direito da via.

Já na Rua Aristides Teixeira, as equipes implantaram uma nova rede de drenagem, alargaram a pista da última quadra, no cruzamento com a Avenida Cândido de Abreu, e trabalham agora na construção de calçadas, iluminação, infraestrutura para fibra óptica, sinalização e adequação semafórica.