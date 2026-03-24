Obra da Copel rompe tubulação e causa vazamento grande em Curitiba

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Uma tubulação da Sanepar foi rompida na manhã desta terça-feira (23/03) durante a instalação de postes pela Copel, em Curitiba. O caso ocorreu na Rua Maria Luiza Rossa, no bairro Augusta, no trecho entre as ruas Santo Antônio da Platina e Eduardo Sprada.

A intervenção tinha como objetivo elevar a altura da fiação elétrica, que vinha sendo atingida por árvores na região. No ponto onde o poste seria instalado, porém, havia uma tubulação subterrânea, que acabou sendo atingida durante a obra.

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Com o rompimento, a água vazou com força e se espalhou pela via. O acúmulo formou uma poça que avançou até a Rua Eduardo Sprada, uma das principais ligações do bairro com outras regiões da cidade. O volume de água provocou alagamento na esquina.

A Copel informa que equipes de obras da companhia trabalham em conjunto com equipes da Sanepar na recuperação de danos à tubulação da rede de água ocorridos, nesta terça-feira (24/03), durante a instalação de postes para a ampliação da rede elétrica na Rua Maria Luiza Rossa, no bairro Augusta, em Curitiba.