Foram retomadas, nesta semana, as obras na Avenida das Américas, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em um investimento que soma mais de R$ 5,5 milhões. De acordo com a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), as intervenções deverão trazer diversas melhorias principalmente para o transporte coletivo, com a liberação total da canaleta exclusiva para ônibus.

+Leia também: PF descobre malandragem de contrabandistas que atuavam no Paraná

O trecho de aproximadamente 3,4 quilômetros contempla atividades de semaforização, iluminação pública, pavimentação com a respectiva sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura), além de melhorias no calçamento. Prevista para a Copa do Mundo de 2014 a obra foi paralisada em 2016, quando a então empresa responsável entrou em recuperação judicial. Uma nova licitação foi concluída neste ano, com a contratação de nova empresa que deverá levar 10 meses para conclusão da obra.