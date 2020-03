Para te ajudar a entender um pouco mais sobre os termos do momento, preparamos um conteúdo para falar quem é quem: Coronavírus, Covid-19 e SARS-coV-2. Para começar, é importante saber:

O que é SARS?

A sigla significa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), que quer dizer Síndrome Respiratória Aguda Grave, uma doença respiratória contagiosa, muitas vezes fatal, causado por um coronavírus.

O que é um coronavírus?

Os coronavírus (CoV) são uma família viral que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum. São conhecidos desde meados dos anos 1960 e apresentam mutações que os diferenciam.

O que é SARS-CoV-2?

Este é o nome de uma nova “cepa” (um novo tipo) de coronavírus, chamado popularmente de “novo coronavírus”. Este micro-organismo transmite uma doença chamada Covid-19 e é ela que foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde.

Trocando em míudos

A doença que está infectando as pessoas não é o “coronavírus”, mas sim a doença Covid-19, transmitida pelo “novo coronavírus” (chamado de SARS-CoV-2).

E da onde veio essa praga?

Até hoje não se sabe o hospedeiro, o vetor que original essa nova forma de coronavírus. Sabe-se, no entanto, que ela surgiu na cidade de Wuhan, na China. De dezembro para cá, a doença Covid-19 se transformou em um problema global. Rapidamente o novo coronavírus se espalhou e já foram registrados 125 mil casos, sendo 4.613 mortos até às 16h desta sexta-feira (13).

Mas não tem vacina?

Ainda não. Alguns cientistas estimam que dentro de um ano é possível que uma vacina para combater o SARS-Cov-2 seja desenvolvida.

Então vou morrer?

Calma, não há motivo para pânico. A taxa de letalidade do vírus é baixa, especialmente se comparado com outras doenças, algumas das quais convivemos diariamente e, às vezes, damos pouca importância, como dengue e sarampo (aliás, para as duas tem vacina gratuita nas Unidades de Saúde). Mas todo cuidado é pouco, especialmente para pessoas mais velhas e que tenham histórico de problemas respiratórias.

Então, como eu evito me infectar?

Bons hábitos de higiene são uma “mão na roda”. Mas veja abaixo algumas dicas fundamentais.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

