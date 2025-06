O melhor no argumento: aluno bom em debate ganha bolsa em Curitiba

Na próxima quarta-feira (25) o aluno que for mais afiado em debater pode ganhar uma bolsa de estudos de pós-graduação do Grupo Uninter. O evento “Debatedores Nota 1000” quer preparar estudantes da rede pública para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) promovendo o desenvolvimento da argumentação, oratória, pensamento crítico e domínio da linguagem escrita, em formato oral.

Segundo o coordenador do projeto, professor Marlus Geronasso, a proposta dos debates é servir como apoio direto à redação do ENEM. “A ideia é que os estudantes pratiquem como se estivessem escrevendo uma redação, mas de forma oral, por meio do debate. Eles precisam construir argumentos, contra-argumentar, ouvir e se posicionar, exatamente como exige o texto dissertativo-argumentativo do exame”, afirma.

As escolas participantes se reúnem com base em dois temas lançados previamente para estudo e preparo. Os temas deste ano são: “O uso da inteligência artificial nos trabalhos acadêmicos e escolares” e “A liberdade de expressão nos meios virtuais: até que ponto ela deve ser irrestrita ou pode ser limitada em nome da coletividade?”

Apoio completo na preparação para o ENEM

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações promovidas pelo Grupo Uninter para apoiar estudantes da rede pública. Um dos destaques é o Pré-Enem Uninter, curso on-line e gratuito que oferece mais de 470 aulas gravadas em uma plataforma virtual. O conteúdo inclui revisões, análises de provas anteriores, exercícios por disciplina e resolução comentada de questões.

Além disso, o curso disponibiliza aulões transmitidos ao vivo, permitindo uma preparação dinâmica e atualizada. As aulas são conduzidas por professores especializados nas áreas exigidas no exame: Ciências da Natureza e Humanas, Linguagens, Matemática e Redação.

Sorteio de posições e bolsas de estudo

Uma das características mais instigantes do projeto é que as equipes só descobrem, cinco minutos antes do início do debate, se defenderão a posição favorável ou contrária à temática.

“Isso exige que os alunos estudem profundamente os dois lados do tema. O sorteio força uma preparação completa, o que enriquece ainda mais o processo argumentativo”, destaca o professor Geronasso.

A Fundação Wilson Picler, responsável pelo projeto, oferecerá 18 bolsas de estudo integrais em cursos de graduação EAD para os estudantes que se destacarem. Os professores orientadores que acompanharem os alunos também serão contemplados com bolsas de pós-graduação gratuita.

Os participantes concorrem ainda ao Prêmio Wilson Picler, com a entrega simbólica de medalhas de ouro, prata e bronze como reconhecimento pelo desempenho nas argumentações.

Desde 2022, o “Debatedores Nota 1000” tem promovido encontros significativos entre escolas públicas. A edição de 2025 contará com a participação de alunos de oito dos dez setores educacionais de Curitiba, abrangendo mais de 110 escolas, conforme divisão da própria Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

“Acreditamos que será mais um evento de grande relevância, fortalecendo o protagonismo estudantil e a formação crítica dos jovens”, finaliza o professor.

A entrada é gratuita e aberta ao público.

Serviço

Debatedores Nota 1000 – Edição 2025

O evento acontece nesta quarta-feira, dia 25 de junho, às 13 horas, na Sede Uninter Divina Providência (Rua do Rosário,147, Curitiba-PR). A entrada é gratuita.