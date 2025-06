Nutricionista de Curitiba é procurado suspeito de crime de violação sexual

Um nutricionista de Curitiba é investigado pela prática do crime de violação sexual mediante fraude. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou na segunda-feira (2), a imagem do suspeito que atua no bairro Rebouças.

Segundo a delegada El Santos de Freitas, as investigações tiveram início na quinta-feira (29), após uma vítima procurar a delegacia e relatar que, durante uma consulta com o nutricionista, foi orientada a realizar um procedimento chamado “vacuum”.

Segundo divulgado pela Polícia Civil o nome do nutricionista é Daniel Victor Lima Casagrande.

“Segundo o depoimento, a vítima, no consultório do profissional, foi induzida a deitar-se no chão, momento em que o investigado teria realizado toques indevidos em seu corpo e em suas partes íntimas”, explicou a delegada.

Durante as diligências, a Polícia Civil constatou que há outro procedimento, em fase de julgamento, envolvendo o investigado. Neste caso anterior, uma segunda vítima, sem relação com a primeira, também relatou situação semelhante.

“Além dos dois registros formais, a polícia já recebeu informalmente informações sobre uma terceira possível vítima. A prisão preventiva do investigado foi decretada e as investigações continuam para identificar se há outras ocorrências semelhantes”, completou El Santos de Freitas.

A reportagem não encontrou a defesa do nutricionista para uma eventual defesa.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que levem ao suspeito. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3219-8600 diretamente à equipe de investigação.

