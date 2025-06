Casos de gripe entre jovens em escolas do PR gera norma com prevenções

O inverno se aproxima e, com ele, a preocupação com as doenças respiratórias cresce, especialmente em ambientes escolares. Pensando nisso, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) publicou uma nota orientativa com recomendações para prevenção da gripe nas instituições de ensino paranaenses.

O documento traz medidas preventivas que devem ser adotadas pelas escolas durante o período mais frio do ano, quando há maior incidência de casos de síndromes gripais entre crianças e adolescentes.

“Estamos reforçando as recomendações às instituições de ensino para ficarem atentas nesse sentido, para cuidarem de nossas crianças e adolescentes durante este período mais frio. Crianças passam mais tempo em ambientes fechados, em maior contato e com menor circulação de ar, favorecendo a transmissão dos vírus respiratórios”, explica o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Entre as principais orientações estão aquelas que a população conhece bem lá dos tempos de pandemia: higienização frequente das mãos, ventilação adequada das salas de aula, limpeza regular de superfícies como carteiras e maçanetas, além do monitoramento de sintomas entre os estudantes. A nota também recomenda que crianças com sintomas gripais permaneçam em casa até a melhora do quadro.

Vacina é importante!

A Secretaria da Saúde reforça ainda a importância da vacinação contra a gripe como principal medida preventiva. A imunização está disponível gratuitamente nas unidades de saúde para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos e outros grupos prioritários.

De acordo com dados da secretaria, nos primeiros meses de 2025, o Paraná já registrou um aumento de 15% nos casos de síndromes respiratórias em crianças em idade escolar em comparação ao mesmo período do ano passado.

As instituições de ensino receberão a nota orientativa por meio das Regionais de Saúde, que farão o trabalho de distribuição junto às escolas estaduais, municipais e particulares.

Entre as principais medidas de prevenção estão:

▪ Intensificar as medidas que evitam a transmissão dos vírus respiratórios:

▪ Frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir alimentos. No

caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel a 70%.

▪ Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

▪ Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

▪ Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.

▪ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

▪ Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉